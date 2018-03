Hello,Un nouveau patch vient d'être distribué pour Sea Of Thieves (PC et Xbox One)Il corrige pas mal de choses (dont les succès qui ne se débloquent pas), vous pouvez lire tout ça ici : Launch update Status Les tailles sont énormes (9 go sur Xbox, 19 go sur One X et PC) car il faut re-télécharger le jeu entier, celui-ci bénéficiant d'un nouveau client...Bon vent moussaillons !