Test

Je me baladais dans les rayons de Carrefour quand je l’ai aperçu, sa jaquette pas très attirante avait quand même quelque chose d’envoutant. Je ne connaissais pas du tout ce jeu, mais j’en avais entendu beaucoup de bien, alors je me suis dit : pourquoi pas.C’est à peine si j’ai pris le temps de lire le dos de la jaquette : je rentre chez moi, l’installe, fais la toute petite mise à jour (70mo, ça fait plaisir à l’heure des maj day one de plusieurs go) et je lance l’aventure. 7 petites heures après (en plusieurs fois, rassurez-vous), je peux vous donner mon verdict.La première chose qui me vient à l’esprit, c’est que le format du jeu est aussi bien sa force que sa faiblesse : c’est assez linéaire. Après avoir posé le cadre : tuer 16 colosses pour redonner la vie à votre bien aimée, vous vous aventurez vers le premier colosse, assez simple à vaincre. Puis retour à la case départ, un deuxième colosse à tuer, puis un troisième… .Même si chaque colosse est bien différent, je trouve que le jeu ne propose pas de montée crescendo dans son avancement, et c’est un peu dommage.On pourra également pester sur un gameplay un peu approximatif, qui peut en devenir frustrant, au moment d’escalader un mur ou un colosse. Et que dire de la maniabilité du cheval, tout bonnement affreuse. On prend tout de même un malin plaisir à enfoncer sa lame dans ces chairs tendres.Un mot sur les graphismes, assez jolis dans l'ensemble, sans pour autant arracher la rétine. Certains plans sont somptueux, d’autres textures sont baveuses, en bref, l’excellent côtoie le très moyen.7h, c’est assez court, 1 ou deux colosses de plus n’auraient pas été de trop, mais il faut souligner les variations dans le gameplay, qui obligent à réfléchir pour savoir comment tuer le prochain colosse, tous dotés d’un design soigné. Et vu que le jeu est assez linéaire, une durée de vie plus grande aurait peut-être fait naître une certaine lassitude.Shadow of the Colossus est un jeu assez unique, qu’il est selon moi bon de faire au moins une fois dans sa vie. Porté par une bande son de qualité et un scénario, certes assez simple, mais amené à l’écran de la plus belle des manières. C’est une œuvre personnelle et réussie, de là à dire que c’est un chef d’œuvre, je n’en prendrai pas le risque.