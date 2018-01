Bonjour à tous!



Je me tourne vers la communauté Gamekyo et ses fins connaisseurs pour obtenir un peu d'aides.

Je suis en Master de Marketing et j'ai décidé de faire mon mémoire sur l'univers du Gaming. J'ai donc choisi la problématique suivante : L'Industrie du Gaming, moyen de démocratisation des nouvelles technologies ?



Je compte aborder des sujets comme les Bluray, le DVD, la VR, la Réalité Augmenté, le Motion Gaming, etc... C'est juste un début mais je dois le rendre dans 5 mois quand même.



Je suis donc à la recherche de sites fiables et/ou scientifiques pour pouvoir étayer mes recherches. Je voudrais essayer d'éviter des sites comme JeuxVideo.Com et c'est pour ça que je me tourne vers vous.



D'ailleurs, au delà de ma recherche, j'aimerai avoir l'avis votre avis sur cette même problématique : est-ce que pour vous, l'Industrie du Gaming a eu un potentiel impact sur la démocratisation des nouvelles technologie ?



Could you held me ?