ca y est ,on y vient les modes battle royal vont se democratiser je vous met l'article gameblog detaillé en source concernant dying lightsinon je profite de cet article pour avoir votre avis sur cette mode qui vient et si vous voudriez voir ca dans un jeu? si oui lequel?perso ce serait state of decay 2 apres avoir fini le "solo" Je verrais bien perdurer l’intérêt de ce jeu grace a un mode battle royal qui melangerai pvp et pve avec un aspect survie