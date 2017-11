La liste des jeux optimisés pour Xbox One X va bientôt s’allonger puisque Blizzard a annoncé son souhait de supporter la résolution 4K sur la dernière Xbox pour son bébé Overwatch. Blizzard n’a pas donné de date définitive quant à la disponibilité de cette mise à jour sur Overwatch mais s’est dit très excité par les capacités de la dernière console de Microsoft et la façon dont ils tireraient partie de cette « machine incroyable ». Les possesseurs de Xbox One X seront en tout cas ravis de pouvoir bénéficier d’un gain graphique pour leur FPS coloré préféré.

posted the 11/14/2017 at 10:39 AM