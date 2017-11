Bien qu'au travail je me suis pris rocket league sur la dernière de Nintendo vu que c'est LE jeu de la gen auquel je joue tout le temps. Alors premier avis assez mitigé. Je n'ai eu, pour l'instant, que la possibilité de le tester en mode portable et le constat est que ça pique les yeux et ce n'est pas très fluide. Esthétiquement on s'y fait mais la fluidité a bien évidement des répercussions sur la maniabilité, peut être cela peut être atténuer avec qq réglages je ne m'y suis pas encore mis a fond. Sinon c'est le même que sur ps4/one et pc, les même micro paiement (moi qui pensait que toute les voitures seraient dispo bah non faut payer) ça fait d'ailleurs bizarre de repartir de zéro avec 5 voitures, très peu de personnalisation,...

J'ai eu l'occasion de faire 2 match en ligne, ça va c'est jouable et le fun est tjrs la. Vivement que la communauté débloque qq voiture et peinture, car dans mon premier match tout le monde avait la voiture Mario !! Bref content d'avoir ce jeu sur ma switch, de pouvoir y jouer partout en solo et en ligne mais un peu dessus de la réalisation. J'espère qq patch pour stabiliser un peu tout ça. En rentrant j'essaierai en mode docke voir si on y gagne. Et vous vous en pensez quoi ? Gat ?