Tests

Little NighmareBon, l'histoire est pas spécialement explicite.On contrôle une petite fille qui se réveille sur un navire et qui doit éviter de se faire capturer sous peine de servir de déjeuner à des cannibales.Graphiquement, le jeu est bien sympatique, les decors sont à base de calir/obscur avec une patte graphique soignée.Par moment, certains plans rappellent Limbo.Pas beaucoups de musiques mais quand il y en a, c'est assez bon et colle parfaitement à l'ambiance du jeu.Alors, le gameplay est pour moi le point faible du jeu car il est peu précis et sans réelle profondeur.En gros, on se contente de se cacher et fuir... Dans Little Nightmares, il n'y a pas de réel puzzle à résoudre. C'est presque une ligne droite... ligne droite qui se fini en moins de 2heures.Coté imprécision, je fais référence à la lourdeur du personnage, aux ennemis qui nous voient à travers les objets, des ennemis qui viennent sur vous quand vous déclancher un son plus loin justement pour attirer son attention loin de vous, les chuttes involontaires dues à la jouabilités peu réactive, etc...Une fois le jeu fini, à moins de vouloir chasser les succès/trophées, le jeu n'offre que peu de rejouabilité car comme déjà mentionné, le jeu est presque une ligne droite et les situations du jeu n'offrent qu'une possibilité et donc, peu d'intérêt pour un second run.Un petit jeu à la Limbo mais d'apparence seulement et en 3D.Les intentions sont là, mais la réalisation n'offre que le minimum syndicale... à 25€ les 2h de jeu, c'est chèr payé!Le jeu manque de profondeur, d'énigmes à résoudre et à défaut d'une rejouabilité, de niveaux supplémentaires.Personnellement, même si j'ai aimé la plastique du jeu, je n'ai pas vraiment prit de plaisir à y jouer. Le jeu n'est pas mauvais mais pas vraiment bon non plus. Dommage.+ Ambiance glauque bien sympa+ Mélodies- A la fin du jeu, on se pose encore plus de questions...- Gameplay imprécis- Court, très court...- Pas de réelle rejouabilité/10