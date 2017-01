Un petit trailer de WU Kong réalisé par Derek Kwok CHi-Kin qui a deja été à l’œuvre sur un film traitant du roi singe et réalisé par Chow Sing CHi " Journey to the West " ( dont une autre suite est prévu il me semble )

Cela s'annonce pas mal. Sortie en Asie le 13 juillet.

Wait and See







Quoi ?? Switch ??? A désolé, c'était pour attirer tout le monde, aussi bien hater que Believer.... Sorry

Wu Kong - https://www.youtube.com/watch?v=lAzBnXKA4r8&feature=share