Call of Duty débarque sur GeForce Now, pendant que Modern Warfare III se prépare pour sa Saison 1

C'était l'une des promesses de Microsoft durant l'affaire ABK et parole est tenue : la franchisea fait ses débuts sur GeForce Now avecet, laissant tous ceux ayant acheté leur exemplaire sur Steam pouvoir le re-télécharger librement en Cloud avec l'appareil Nvidia.Parallèlement, Activision a annoncé ses plans pour la Saison 1 de(6 décembre à 18h) avec :- 3 nouvelles maps 6V6- 4 modes multi- Nouvelles armes- Nouvel acte pour le mode Zombies- Lancement de la carte Warzone « Urzikstan »- Battle Pass pour aller avec- Maps et events festifs tout au long de la saison