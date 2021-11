Borderlands : pour faire patienter les fans du perso, le DLC Tiny Tina devient un stand-alone

Afin de faire patienter jusqu'au lancement le 25 mars 2022 de, spin-off de la franchiseconsacré à la dite perso, Gearbox a eu la bonne idée de ressortir de ses cartons, DLC dequi devient désormais un jeu stand-alone au petit prix de 9,99€ sur PC, PlayStation et Xbox.L'équipe en a profité pour ajouter quelques bonus (comme des skins) et on notera que les joueurs Epic Games Store peuvent le récupérer gratuitement jusqu'au 16 novembre.