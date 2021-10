Le trailer officiel du film Uncharted

Leaké hier en tout flou, la bande-annonce du filmest officiellement disponible, lui qui sera le premier jet de PlayStation Productions en attendant les adaptations en séries TV deet, mais également un filmNotre concerné racontera lui la jeunesse de Nathan Drake (Tom Holland) et sa rencontre avec Victor Sullivan (Mark Wahlberg) dans une quête au trésor certain que convoite également un grand méchant incarné par Antonio Banderas.Sortie prévue le 18 février 2022 dans les salles obscures, d'ailleurs dans les mêmes temps que l'arrivée sur PlayStation 5 des deux épisodes PS4 (plus tard sur PC).