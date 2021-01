Cinéma : début de tournage pour le film Borderlands Cinéma : début de tournage pour le film Borderlands

Les choses auront mis un certain temps à se mettre en place (l'annonce du projet date de 2015) mais cette fois, c'est la bonne : l'adaptation cinématographique de la franchise Borderlands est sur le point de débuter son tournage comme vient de l'annoncer Adam Goodman (MidAtlantic Films), en rappelant qu'il s'agit d'une collaboration avec Lionsgate.



On ne sait pas encore grand-chose du projet si ce n'est qu'il sera dirigé par Eli Roth (Hostel, The Green Inferno…) avec un scénario tout de même écrit par Craig Mazin, connu pour son travail sur l'incroyable série Chernobyl et prochainement l'adaptation de The Last of Us par HBO, mais qui sait aussi y faire coté humour puisque ayant travaillé sur les films Very Bad Trip et plus accessoirement Scary Movie.



Coté casting, on ne connaît qu'un nom : Cate Blanchett (Galadriel des six films Seigneur des Anneaux/Hobbit), qui incarnera donc Lilith.