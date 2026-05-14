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Stranger Than Heaven
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name : Stranger Than Heaven
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Yakuza Series
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name : Yakuza Series
title : RGG Team
screen name : rgg
url : http://www.gamekyo.com/group/rgg
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 05/14/2026
last update : 06/11/2026
description : L'actualité et bien plus sur la franchise Yakuza de Ryū ga Gotoku Studio.
tags : sega ryu ga gotoku studio
articles : 5
visites since opening : 13338
subscribers : 3
bloggers : 1
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Stranger Than Heaven : six min de gameplay et aperçu de l'édition collector


Stranger Than Heaven offre un aperçu de 6 minutes de gameplay, mettant en lumière son système de combat. Ce dernier permettra une gestion indépendante des membres gauche et droite de Makoto grâce aux gâchettes et aux boutons de la manette, tout en intégrant les armes de l'époque qui disposeront d'attaques spéciales inédites.



Le collector du jeu contiendra sa version physique avec Steelbook exclusif, un DLC de contenu, et la bande originale en vinyle, le tout réuni dans une magnifique boîte collector.

Le titre est prévu le 15 janvier sur Playstation 5, Xbox Series, Pc et day one sur le Xbox Game Pass pour les abonnés Ultimate.

https://www.youtube.com/watch?v=8IWJnaRDpOc
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    kenpokan, spartan1985
    posted the 06/11/2026 at 04:43 PM by yanssou
    comments (5)
    victornewman posted the 06/11/2026 at 05:23 PM
    Les impacts lors des combats sont vraiment nazes.
    vyse posted the 06/11/2026 at 05:24 PM
    victornewman C'est vraiment les anims des jeux PS2..
    malcomz posted the 06/11/2026 at 07:28 PM
    ils sont immortels les gars ou quoi ? j'espère que c'est juste pour la demo.
    ravyxxs posted the 06/11/2026 at 10:30 PM
    Les mecs ils ont donné 1000 euros pour le développement du gameplay et 2.5 millions à Snoop Dogg et la famille à Tupac et son Estate

    Je sens le jeu bien naze, j'espère me tromper, mais franchement ce studio de l'enfer niveau gameplay n'empêche. Ils sont tous rester bloqué sur PS2 les gars...
    sdkios posted the 06/12/2026 at 07:25 AM
    ravyxxs mais ca les empêche pas de quand meme faire les meilleurs jeux chaque yakuza est une masterclass, les judgement sont tres bon aussi. Y a peu de studios qui font autant de jeux sans se planter, je leur fais confiance pour celui ci, perso
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