Le manga

Résumé des chapitre 1189/1190





Luffy s'est fait totalement battre par Imu et ce fait secourir par Gaban





Harudjin et Gerd arrive à l'endroit où Gunko s'est fait congeler



Flashback ou Shanks explique pourquoi il a fait un plan sur le long terme pour combattre Imu



Chopper qui va vers l'école à la demande de Robin et Saul



Imu à aussi recréer les 19 arme des anciens roi pour les donné à 19 famille des dragon céleste

Killingham et sommers en possède tout les 2 un de chaque



Gaban affronte Imu et perd le combat



Résumé des pouvoir de Imu



Ça fait 11 chapitre que Imu sous sa forme démoniaque est apparu et comme il a le pouvoir le plus complexe de tout le manga en faire un résumé ça permettrait que tout le monde sois au même niveau d'informations



La possesion : il peut prendre le contrôle du corps d'un gorosei ou d'un chevalier divin mais il est moins fort dans cet forme là (mais est visiblement impossible à tuer)



Domi reversi : Permet de mettre ses ennemi sous son contrôle sois avec la technique sois entourant l'opposant avec des domi reversi

Mais à des lourde contrainte il s'annule avec la mort mais le sujet revient dans l'état où il etait à la seconde d'avant le domi reversi ou le domi reversi s'annule pas à la mort et la personne meurt réellement

On a aucune information pourquoi les 2 possibilité sont possible

Ne permet pas de contrôler quelqu'un qui a une très forte volonté ( ex : Luffy ou Loki)



Peut se téléporter à grand distance avec une marque nommé Abyss et le Gorosei et les chevalier divin peuvent l'utiliser



Omen ou présage dans la trad officiel :

C'est des flamme noir vivante qui lui permet de devenir géant d'avoir des aime pour voler ou de donner des coups avec des angle compliqué sois de se protèger des attaque ( on l'a vu stopper un Thorheim de Nidhogg ) ou de les utiliser comme des projectile qui explose

Imu peut les utiliser aussi pour se téléporter ou en faire une cible pour Stigma ( sans doute un à la fois)

Permet aussi de boost les chevalier divin pour qu'ils sois au niveau des second de Yonko



Il peut recréer 19 arme des anciens roi du siècle oublié



Nemesis : Une épée noir qui ressemble fortement à celle de Mihawk



Gram : Une épée avec une double lame



Stigma : Une épée géante impossible à esquiver qui se dirige la ou les flamme de l'omen



Bohu : une épée qui absorbe l'énergie vitale aux alentour



Fragarach épée du Dieu de la mer: une épée selon le nom permet de dessécher



Hache de Xingtian : n'a sans doute pas de pouvoir en particulier mais en contrepartie à sans doute une force de frappe brut superieur



Longinus et Muramasa: Aucune info sur cet arme la excepté qu'on a les noms



Honebami Toshiro : une épée qui peut lancer des projectiles sous forme de petit serpent