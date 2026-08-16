Le manga
Résumé des chapitre 1189/1190
Luffy s'est fait totalement battre par Imu et ce fait secourir par Gaban
Harudjin et Gerd arrive à l'endroit où Gunko s'est fait congeler
Flashback ou Shanks explique pourquoi il a fait un plan sur le long terme pour combattre Imu
Chopper qui va vers l'école à la demande de Robin et Saul
Imu à aussi recréer les 19 arme des anciens roi pour les donné à 19 famille des dragon céleste
Killingham et sommers en possède tout les 2 un de chaque
Gaban affronte Imu et perd le combat
Résumé des pouvoir de Imu
Ça fait 11 chapitre que Imu sous sa forme démoniaque est apparu et comme il a le pouvoir le plus complexe de tout le manga en faire un résumé ça permettrait que tout le monde sois au même niveau d'informations
La possesion : il peut prendre le contrôle du corps d'un gorosei ou d'un chevalier divin mais il est moins fort dans cet forme là (mais est visiblement impossible à tuer)
Domi reversi : Permet de mettre ses ennemi sous son contrôle sois avec la technique sois entourant l'opposant avec des domi reversi
Mais à des lourde contrainte il s'annule avec la mort mais le sujet revient dans l'état où il etait à la seconde d'avant le domi reversi ou le domi reversi s'annule pas à la mort et la personne meurt réellement
On a aucune information pourquoi les 2 possibilité sont possible
Ne permet pas de contrôler quelqu'un qui a une très forte volonté ( ex : Luffy ou Loki)
Peut se téléporter à grand distance avec une marque nommé Abyss et le Gorosei et les chevalier divin peuvent l'utiliser
Omen ou présage dans la trad officiel :
C'est des flamme noir vivante qui lui permet de devenir géant d'avoir des aime pour voler ou de donner des coups avec des angle compliqué sois de se protèger des attaque ( on l'a vu stopper un Thorheim de Nidhogg ) ou de les utiliser comme des projectile qui explose
Imu peut les utiliser aussi pour se téléporter ou en faire une cible pour Stigma ( sans doute un à la fois)
Permet aussi de boost les chevalier divin pour qu'ils sois au niveau des second de Yonko
Il peut recréer 19 arme des anciens roi du siècle oublié
Nemesis : Une épée noir qui ressemble fortement à celle de Mihawk
Gram : Une épée avec une double lame
Stigma : Une épée géante impossible à esquiver qui se dirige la ou les flamme de l'omen
Bohu : une épée qui absorbe l'énergie vitale aux alentour
Fragarach épée du Dieu de la mer: une épée selon le nom permet de dessécher
Hache de Xingtian : n'a sans doute pas de pouvoir en particulier mais en contrepartie à sans doute une force de frappe brut superieur
Longinus et Muramasa: Aucune info sur cet arme la excepté qu'on a les noms
Honebami Toshiro : une épée qui peut lancer des projectiles sous forme de petit serpent
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posted the 08/16/2026 at 03:31 PM by triplewater
Je pense que tu devrais le changer.
Bas je vois pas en qui ça dérange ( peut être que c'est juste moi) les animé only savent que Imu à des pouvoirs et c'est avec le résumé des chapitre précèdent donc normalement une personne qui veut pas se faire spoil clique pas dessus
Au pire je peux mettre les pouvoirs d'Imu en spoil si réellement ça dérange autant
Par exemple des fois le titre spoiler carrément l'épisode de l’animé et cela ne plaisait pas à tous.
Il faut penser que tout le monde n'est pas arrivé au même point dans le manga.
Ce n'est que évidemment mon avis.
Bas c'est uniquement une partie de la communauté qui se trouve à proximité de Wano avant il connaisse pas le perso donc pas de spoil et après Wano c'est egg head donc il connaisse ses pouvoirs
Donc bon je veux bien le faire mais je trouve ça un peu overkill