Sorti en 2015, Yakuza 0 a su redynamiser la franchise en explorant les origines de ses personnages emblématiques, cet opus est la meilleure porte d’entrée pour découvrir la série.
On y découvre les origines de Kazuma Kiryu et Goro Majima, deux personnages emblématique au destin qui s’entremêlent dans un récit qui mélange complots et trahison, le tout est maintenu par le thème de l’argent dans une période qui se déroule en 1988, avec deux ambiances dans deux villes différentes.
Son scénario est dirigé d’une main de maître par Masayoshi Yokoyama, l’objectif était de concevoir une porte d'entrée idéale pour les nouveaux joueurs tout en justifiant l'évolution psychologique des deux figures mythiques de la saga, et c’est très convaincant tant, l’écriture est soignée, on retiendra également la tension constante entre les chapitres jusqu’au dénouement final. Par ailleurs, les minis jeux viennent apporter un peu de folie face à la noirceur de son intrigue principale.
Yakuza 0 est un préquel qui a redonné une seconde vie à la série, entre hommages au Japon des années 80, ces personnages bien écrit, ces minis jeux à les fois intelligents et absurdes, et son scénario haletant, c’est un des meilleurs de la franchise et une belle porte d’entrée pour les nouveaux venus.
J’ai commencé avec le zéro en 2018, et je les ai tous faits dans l’ordre chronologique.
En plus, c’est l’un des meilleurs.
Une saga de fou.
Je compte tous me les refaire mais je sais toujours si je passe par Kiwami3 ou bien si je reste sur le remaster de la version ps4 a cause des changement scénaristique qu'ils ont fait
J'ai commencé par le 0 fin 2025 avec la trad fr puis enchainé avec le 1,2 et 3
Et clairement le 0 est le meilleur pour le moment, une grosse claque.
rasalgul Oui, je te conseil de les faire avant The Man Who Erased His Name, le 8 est un peu une conclusion a Kiryu.
Je peux qu'attendre Stranger Than Heaven