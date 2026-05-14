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Yakuza Zero
8
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name : Yakuza Zero
platform : PlayStation 3
editor : Sega
developer : Sega
genre : action-aventure
other versions : PlayStation 4
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group information
Yakuza Series
3
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Likers
name : Yakuza Series
title : RGG Team
screen name : rgg
url : http://www.gamekyo.com/group/rgg
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 05/14/2026
last update : 08/11/2026
description : L'actualité et bien plus sur la franchise Yakuza de Ryū ga Gotoku Studio.
tags : sega ryu ga gotoku studio
articles : 10
visites since opening : 28815
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
Yakuza 0 : la meilleure porte d'entrée pour découvir la série


Sorti en 2015, Yakuza 0 a su redynamiser la franchise en explorant les origines de ses personnages emblématiques, cet opus est la meilleure porte d’entrée pour découvrir la série.

On y découvre les origines de Kazuma Kiryu et Goro Majima, deux personnages emblématique au destin qui s’entremêlent dans un récit qui mélange complots et trahison, le tout est maintenu par le thème de l’argent dans une période qui se déroule en 1988, avec deux ambiances dans deux villes différentes.

Son scénario est dirigé d’une main de maître par Masayoshi Yokoyama, l’objectif était de concevoir une porte d'entrée idéale pour les nouveaux joueurs tout en justifiant l'évolution psychologique des deux figures mythiques de la saga, et c’est très convaincant tant, l’écriture est soignée, on retiendra également la tension constante entre les chapitres jusqu’au dénouement final. Par ailleurs, les minis jeux viennent apporter un peu de folie face à la noirceur de son intrigue principale.

Yakuza 0 est un préquel qui a redonné une seconde vie à la série, entre hommages au Japon des années 80, ces personnages bien écrit, ces minis jeux à les fois intelligents et absurdes, et son scénario haletant, c’est un des meilleurs de la franchise et une belle porte d’entrée pour les nouveaux venus.

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    idd, burningcrimson, negan, janolife, adamjensen, loreislife
    posted the 08/11/2026 at 08:05 PM by yanssou
    comments (11)
    adamjensen posted the 08/11/2026 at 08:17 PM
    Je confirme.
    J’ai commencé avec le zéro en 2018, et je les ai tous faits dans l’ordre chronologique.
    En plus, c’est l’un des meilleurs.
    Une saga de fou.
    burningcrimson posted the 08/11/2026 at 11:51 PM
    Une série tellement plus qualitative que GTA. Yakuza 0 est vraiment un excellent jeu
    adamjensen posted the 08/12/2026 at 04:32 AM
    burningcrimson
    shirou posted the 08/12/2026 at 05:59 AM
    Pareil j'ai fait zero et j'ai tout enchainé tellement j'ai kiffé.

    Je compte tous me les refaire mais je sais toujours si je passe par Kiwami3 ou bien si je reste sur le remaster de la version ps4 a cause des changement scénaristique qu'ils ont fait
    malroth posted the 08/12/2026 at 06:07 AM
    Les 3 lieutenant la, j'etais fan

    J'ai commencé par le 0 fin 2025 avec la trad fr puis enchainé avec le 1,2 et 3

    Et clairement le 0 est le meilleur pour le moment, une grosse claque.
    kevisiano posted the 08/12/2026 at 07:44 AM
    Le meilleur !
    rasalgul posted the 08/12/2026 at 09:29 AM
    J'ai découvert la franchise avec Like a Dragon puis Judgment je peux vraiment retourner au zéro et tous les faire malgré le côté old school ? Sachant que la je fais Like a dragon Infinite Wealth et que je voulais faire the man who lost his Name un truc comme ça (Merci le Gamepass au passage)
    yanssou posted the 08/12/2026 at 09:45 AM
    adamjensen burningcrimson shirou malroth kevisiano

    rasalgul Oui, je te conseil de les faire avant The Man Who Erased His Name, le 8 est un peu une conclusion a Kiryu.
    kevisiano posted the 08/12/2026 at 09:49 AM
    Je suis à jour sur les Yakuza, j'ai meme fait le Pirate lol.
    Je peux qu'attendre Stranger Than Heaven
    rasalgul posted the 08/12/2026 at 10:44 AM
    yanssou ok parfait, je termine infinite wealth d'abord (Kiryu )
    mibugishiden posted the 08/12/2026 at 02:09 PM
    Perso je conseille de faire dans l'ordre de sortie, le 0 a plein de clins d'oeils a d'autres opus, en commencent par le 0 on les loupe, mieux vaut commencer par le 1 et eventuellement faire le 0 apres le 4.
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