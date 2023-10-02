Vos lectures du moment ?
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creation date : 02/10/2023
last update : 08/01/2026
description : Partager et découvrir vos lecture du moment dans une bonne entente.
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Vos lectures du moment ?
Pour moi :

-Ao Ashi tome 35
- Slam Dunk tome 15
- L'art de Clair Obscur Expedition 33
- Dandadan tome 23
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    Who likes this ?
    posted the 08/01/2026 at 05:46 PM by yanssou
    comments (5)
    yanssou posted the 08/01/2026 at 05:46 PM
    faucheurvdf kevinmccallisterrr
    shirou posted the 08/01/2026 at 05:56 PM
    Le Problème à trois corps (tome 2)
    shambala93 posted the 08/01/2026 at 06:06 PM
    Tome 2 du Comte de Monte-Cristo mais je ne suis pas sûr de terminé tous les tomes avant septembre. Ça me paraît mal engagé !
    aerithlazyqueen posted the 08/01/2026 at 06:30 PM
    Pas vraiment lecture mais le Tome 6 de Sonic IDW
    zekk posted the 08/01/2026 at 07:19 PM
    Akira et donjon crawler carl

    shambala93 En même temps, tu ne t'attaques pas à une petite oeuvre
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