Il est l'un des personnages les plus emblématiques de la franchise, reconnaissable à son cache-œil cachant un passé tragique et à sa veste en peau de serpent symbolisant son agilité au combat ; le personnage de Goro Majima a été conçu comme un antagoniste complètement opposé à Kiryu.
Majima possède, en quelque sorte, une personnalité à la Joker, fou et totalement imprévisible, sa folie sert à briser la tension dramatique et sérieuse des intrigues politiques du Clan Tojo tout en étant un rival de choix pour Kiryu.
Masayoshi Yokoyama, scénariste : « À l’origine, Majima était le personnage « fou » incontournable qui apparaît toujours dans ce genre d’œuvres, mais l’humanité dont il fait preuve depuis Yakuza 2 est une autre raison pour laquelle il a gagné en popularité, n’est-ce pas ? La série Yakuza est fortement influencée par les films de yakuza, et de nombreuses scènes leur rendent hommage. S’il existe un « archétype » dans les films de yakuza, c’est bien Majima qui l’incarne. »
L'explosion de sa popularité a poussé le studio à approfondir le personnage pendant le développement de Yakuza 0, la préquelle de la série où il devient l’un des principaux protagonistes avec Kiryu. Les scénaristes ont intelligemment élaboré son origin story pour montrer que sa folie n'est pas innée, mais qu'elle est un choix délibéré pour vivre en totale liberté.
Introduit comme un directeur de cabaret calme et d'un professionnalisme irréprochable, il devient par la suite le Chien Enragé de Shimano suite à des événements tragiques, et décide de vivre selon ses propres désirs.
Son tatouage sur le dos représente un masque d'Hannya un démon de la mythologie japonaise symbolisant la complexité des émotions humaines, il est associé à un serpent blanc et des fleurs de cerisier et couvre ses épaules jusqu’à sa poitrine.
Armé de la dague de Shimano, Goro Majima restera un des meilleurs personnages de la série.
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posted the 07/27/2026 at 04:04 PM by yanssou