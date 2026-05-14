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Stranger Than Heaven
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name : Stranger Than Heaven
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Yakuza Series
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name : Yakuza Series
title : RGG Team
screen name : rgg
url : http://www.gamekyo.com/group/rgg
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 05/14/2026
last update : 06/05/2026
description : L'actualité et bien plus sur la franchise Yakuza de Ryū ga Gotoku Studio.
tags : sega ryu ga gotoku studio
articles : 4
visites since opening : 10353
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
Stranger Than Heaven : une date et Tupac au casting


Le réalisateur du jeu, Masayoshi Yokoyama profite du Summer Game Fest pour partager la date de sortie du titre, qui est fixée au 15 janvier 2027. Au passage le nouveau trailer étoffe le casting et confirme la présence de plusieurs autres personnages, dont le rappeur Tupac Shakur, qui sera aux côtés de Snoop Dogg et d'acteurs japonais, dans cette nouvelle aventure imaginée par l'équipe de la franchise Yakuza prévu sur Playstation 5, Xbox Series, Pc et en day one sur le Xbox Game Pass pour les abonnés Ultimate.

https://www.youtube.com/watch?v=XVDWs_yaf2Y
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    ouken
    posted the 06/05/2026 at 10:04 PM by yanssou
    comments (4)
    ravyxxs posted the 06/05/2026 at 10:14 PM
    Ok là pour le coup c'est ridicule, j'ai du mal à croire que l'histoire sera au point avec autant de connerie...on verra mais bon.
    jeanouillz posted the 06/05/2026 at 10:47 PM
    Ils ont vraiment décidé de cracher et se faire un max de pognon sur son cadavre... c'est vraiment sale
    bladagun posted the 06/05/2026 at 11:04 PM
    Ils ont dû payer qui ? Moi je dit pas non mais c'est quoi tout ces noirs dans un jeu de yakuza
    suzukube posted the 06/05/2026 at 11:09 PM
    bladagun je valide tous ces noirs dans Stranger Than Heaven, tout est dans le titre...
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