Le réalisateur du jeu, Masayoshi Yokoyama profite du Summer Game Fest pour partager la date de sortie du titre, qui est fixée au 15 janvier 2027. Au passage le nouveau trailer étoffe le casting et confirme la présence de plusieurs autres personnages, dont le rappeur Tupac Shakur, qui sera aux côtés de Snoop Dogg et d'acteurs japonais, dans cette nouvelle aventure imaginée par l'équipe de la franchise Yakuza prévu sur Playstation 5, Xbox Series, Pc et en day one sur le Xbox Game Pass pour les abonnés Ultimate.