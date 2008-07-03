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Bully : Scholarship Edition
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name : Bully : Scholarship Edition
platform : Xbox 360
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
multiplayer : 1 à 2
european release date : 03/07/2008
us release date : 03/04/2008
other versions : Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
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Two Point Studios & Co
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name : Two Point Studios & Co
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screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 04/15/2026
description : .
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articles : 6
visites since opening : 20462
subscribers : 1
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Agefield High : Rock the School, le successeur spirituel de Bully se montre et se date




Agefield High: Rock the School arrivera cette été sur PC et il sortira sur Xbox Series X|S et PS5 plus tard dans l'année, il s'annonce comme le successeur spirituel de Bully.

Inspiré des comédies adolescentes un peu osées du début des années 2000, comme American Pie et Not Another Teen Movie, Agefield High vous met dans la peau de Sam, un nouvel élève qui doit s'adapter au lycée, à ses camarades et se faire des amis.

La campagne principale demande 8 à 10 heures pour être bouclée, avec 32 missions scénarisées, 15 activités annexes et deux fins totalement différentes.

Les joueurs devront jongler entre un emploi du temps dynamique avec cinq cours différents au programme tout en explorant la ville, en améliorant leur stuff et en se battant contre des lycéens rivaux.
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    Who likes this ?
    posted the 04/15/2026 at 05:57 PM by negan
    comments (2)
    negan posted the 04/15/2026 at 06:00 PM
    GOTY
    bennj posted the 04/15/2026 at 06:09 PM
    Non mais les gars si vous avez pas de thune pour faire une DA réaliste, juste le faite pas en fait. C'est ultra dégueulasse et crippy.
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