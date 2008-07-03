Agefield High: Rock the School arrivera cette été sur PC et il sortira sur Xbox Series X|S et PS5 plus tard dans l'année, il s'annonce comme le successeur spirituel de Bully.
Inspiré des comédies adolescentes un peu osées du début des années 2000, comme American Pie et Not Another Teen Movie, Agefield High vous met dans la peau de Sam, un nouvel élève qui doit s'adapter au lycée, à ses camarades et se faire des amis.
La campagne principale demande 8 à 10 heures pour être bouclée, avec 32 missions scénarisées, 15 activités annexes et deux fins totalement différentes.
Les joueurs devront jongler entre un emploi du temps dynamique avec cinq cours différents au programme tout en explorant la ville, en améliorant leur stuff et en se battant contre des lycéens rivaux.