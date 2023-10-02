Vos lectures du moment ?
name : Vos Lectures du moment ?
title : Vos lectures du moment ?
screen name : pauselecture
url : http://www.gamekyo.com/group/pauselecture
official website : http://gamekyo.com
creator : yanssou
creation date : 02/10/2023
last update : 03/01/2026
description : Partager et découvrir vos lecture du moment dans une bonne entente.
tags :
articles : 35
visites since opening : 150267
subscribers : 5
bloggers : 1
Une relecture de la perfect edition de Ghost in The Shell suivit des tomes 1 et 2 d'Ichi The witch.
    burningcrimson
    posted the 03/01/2026 at 02:40 PM by yanssou
    comments (5)
    yanssou posted the 03/01/2026 at 02:40 PM
    faucheurvdf kevinmccallisterrr
    burningcrimson posted the 03/01/2026 at 03:21 PM
    Toujours sur le roman le Nom du vent, je suis au chapitre 9 (pas trop eu le temps de beaucoup lire récemment) et en manga j ai recommencé Katekyo Hitman Reborn et repris Chainsaw Man part 2.
    burningcrimson posted the 03/01/2026 at 03:23 PM
    yanssou Putain j avais oublié que j avais aussi Ichi the witvh sur le feu, j en étais au chapitre 4. Punaise je m éparpille beaucoup trop
    cyr posted the 03/01/2026 at 03:25 PM
    Guerre et paix de chez plomb.
    yanssou posted the 03/01/2026 at 03:26 PM
    burningcrimson
