Si tu aimes, tu casque...
Enhance Games
1
name : Enhance Games
Casque VR
11
Likes
name : Casque VR
title : Si tu aimes, tu casque...
screen name : cvr
url : http://www.gamekyo.com/group/cvr
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/02/2018
last update : 11/11/2025
description : Un groupe qui parlera des jeux qui utilisent les casques VR (Réalité virtuelle).
tags :
articles : 111
visites since opening : 390264
subscribers : 7
bloggers : 2
[PSVR2/SteamVR] Lumines Arise / Lancement




Éditeur : Enhance
Développeur : Enhance / Monstars
Genre : Réflexion
Disponible sur PSVR2/SteamVR
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois

Une version revisitée époustouflante et diaboliquement addictive du jeu de réflexion culte, Lumines, par les créateurs de Tetris Effect: Connected, où les sons vibrent à travers votre corps, votre esprit et chaque bloc que vous placez, déclenchant des visuels éblouissants synchronisés sur le rythme d'une bande-son contagieuse et éclectique.

Voyagez à travers plus de 30 niveaux de merveilles sensorielles synesthésiques, des jungles luxuriantes aux rues bourdonnantes de Tokyo, en passant par des expériences plus surréalistes. Associez des blocs et élaborez des combos déments avec la toute nouvelle mécanique Burst. Variez les plaisirs avec plusieurs modes solo et des défis, ou mesurez-vous à vos amis ou à des inconnus en multijoueur en ligne.

Que vous cherchiez des sensations fortes ou un peu de détente, que vous découvriez la série ou que vous la connaissiez depuis longtemps, que vous ayez une heure à tuer ou cinq minutes, que vous souhaitiez jouer en solo, avec des amis ou défier des inconnus.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 86% IGNFrance 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=HVRIvW5mNYk
    3
    kisukesan, reza, blackninja
    posted the 11/11/2025 at 02:10 PM by nicolasgourry
