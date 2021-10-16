profile
Pepper Grinder
name : Pepper Grinder
platform : PC
editor : Devolver Digital
developer : Ahr Ech
genre : action plates-formes
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
[Play/React] Pepper Grinder : Le forage.. jusqu’à l’Extase ! (+ infos)
[DÉCOUVERTE] Play & React



⌁ Play & React - découverte sur Nintendo Switch ⌁


Nous sommes une pirate passionnée de prospection, équipé de notre foreuse surpuissante "Grinder", nous allons explorer des environnements complexes en creusant terrain sablonneux et rocailleux, naviguer sur et sous l'eau, ainsi que contrôler des machines pour résoudre des énigmes... Quelconques ennemis qui se dressera entre nous et la fortune TRÉPASSERA !

Dans Pepper Grinder le gameplay consiste à utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles (sable, argile), résoudre des énigmes et vaincre les ennemis dans des décors 2D, à défilement horizontal. Le Grinder fonctionne comme un outil polyvalent qui permet au joueur de percer le terrain, révélant des zones cachées et des raccourcis. Pepper a la capacité de se propulser dans les airs à l'aide de Grinder, créant ainsi des figures aériennes uniques. Le jeu propose une combinaison de plates-formes, de combat et de résolution d'énigmes, en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte.



« Utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles . »



À savoir : Pour cette découverte nous découvrons seulement les tout premiers tableaux du jeu, ainsi que ce que propose son gameplay; cependant, restez bien jusqu’à la fin de la vidéo car je vous ai concocté un petit bonus qui vous en montre beaucoup plus !

Munissez-vous de votre Grinder,
restez concentré ; et, à l’abordage ! ☠︎


lien direct de la vidéo en 1080p/60fps




__________________________________

Pepper Grinder / infos+
__________________________________


Un Gameplay Coriace !
 : Traversez un monde animé et coloré avec des mouvements précis, une mécanique de forage fluide et des sauts improbables.

Du Forage fort et agile
 : Frayez-vous un chemin avec Grinder et trouvez de nouveaux forets afin de semer le chaos et de résoudre d'ingénieux casse-tête.

Ramassez-les tous !
 : Collectionnez des joyaux et d’autres trésors lors de vos aventures, puis échangez-les dans des boutiques pour améliorer Pepper, ouvrir de nouveaux itinéraires sur la carte et mettre la main sur des stickers pour votre album.

La Durée de vie : Environ 3/4/5 heures en fonction de votre expérience de jeu (et bien plus pour tout compléter et faire un 100 pour cent).

Une Démo : Une versions d'essais est disponibles sur les différentes plateformes en lignes.

Éditeur & Développeurs : édition Devolver Digital / développement Ahr Ech, MP2 Games (Mighty goose).


☞ Le prix digital varie entre 10 et 15e (version boite limitée sortie sur internet)
- Trouvable en promo à prix doux très régulièrement.


Avez-vous déjà entendu parler du jeu ? / Peut-être l’avez déjà essayé ?

Le Manuel Officiel du jeu consultable en ligne :



Pepper Grinder est disponible, depuis le 28 Mars 2024
sur Nintendo Switch, Playstation, Xbox, Microsoft Windows, Linux, macOS

► Pour l'acheter en boite NSwitch : Lien / PS5 : Lien
► Steam (en promo récurrente) : Lien
[ Metascore : 79 ]


« road-trip et crafting »
Play & React découverte, par ici !
Pimoody - https://youtu.be/RakVrYJh4fY?feature=shared
    posted the 08/11/2025 at 05:01 PM by pimoody
    kujotaro posted the 08/11/2025 at 05:19 PM
    Pourquoi dans les plateformes que tu cites il n'y a pas la Playstation ou la Xbox ?
