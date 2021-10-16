[DÉCOUVERTE] Play & React







⌁ Play & React - découverte sur Nintendo Switch ⌁







« Utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles . » . »

‣ À savoir : Pour cette découverte nous découvrons seulement les tout premiers tableaux du jeu, ainsi que ce que propose son gameplay; cependant, restez bien jusqu’à la fin de la vidéo car je vous ai concocté un petit bonus qui vous en montre beaucoup plus !



Munissez-vous de votre Grinder,

restez concentré ; et, à l’abordage ! ☠︎





▸ lien direct de la vidéo en 1080p/60fps





␥ Pepper Grinder / infos+

☞ Un Gameplay Coriace !

: Traversez un monde animé et coloré avec des mouvements précis, une mécanique de forage fluide et des sauts improbables.



☞ Du Forage fort et agile

: Frayez-vous un chemin avec Grinder et trouvez de nouveaux forets afin de semer le chaos et de résoudre d'ingénieux casse-tête.



☞ Ramassez-les tous !

: Collectionnez des joyaux et d’autres trésors lors de vos aventures, puis échangez-les dans des boutiques pour améliorer Pepper, ouvrir de nouveaux itinéraires sur la carte et mettre la main sur des stickers pour votre album.



☞ La Durée de vie : Environ 3/4/5 heures en fonction de votre expérience de jeu (et bien plus pour tout compléter et faire un 100 pour cent).



☞ Une Démo : Une versions d'essais est disponibles sur les différentes plateformes en lignes.



☞ Éditeur & Développeurs : édition Devolver Digital / développement Ahr Ech, MP2 Games (Mighty goose).





☞ Le prix digital varie entre 10 et 15e (version boite limitée sortie sur internet)

- Trouvable en promo à prix doux très régulièrement.



‣ Avez-vous déjà entendu parler du jeu ? / Peut-être l’avez déjà essayé ?

Dans le gameplay consiste à utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles (sable, argile), résoudre des énigmes et vaincre les ennemis dans des décors 2D, à défilement horizontal. Le Grinder fonctionne comme un outil qui permet au joueur de percer le terrain, révélant des zones cachées et des raccourcis. Pepper a la capacité de planer dans les airs à l'aide de Grinder, créant ainsi des figures aériennes uniques. Le jeu propose une combinaison de plates-formes, de combat et de résolution d'énigmes, en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte.