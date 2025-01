Pour le dernier mois de 2024 , je continue le manga Dandadan avec son tome 15 qui est toujours aussi prenant.



J'ai pu acquérir l'arbook de la série Arcane que j'ai commencé à lire et à feuilleter , un vrai bijou signé Mana Books qui sont toujours au top niveau qualité. Je vais prendre mon temps de le lire et de le déguster , et pour le peu que j'ai lu c'est une vrai mine d'or des coulisses de la série.