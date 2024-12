Éditeur : Survios

Développeur : Survios

Genre : Action/Horreur

Prévu sur PSVR2/MetaQuest3/SteamVR

Date de sortie : 19 Décembre 2024 (SteamVR/PSVR2)

13 Février 2025 (MataQuest3)

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Polonais / Russe / Espagnol / Chinois.

« Lorsque l'ancien marine colonial Zula Hendricks reçoit un SOS de son ancien coéquipier Benjamin Carver, elle et Davis 01 se rendent sur la lointaine planète Purdan pour enquêter. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, des enjeux profondément personnels émergent et plongent Zula et Davis plus profondément dans le cœur sombre de Purdan pour exposer - et échapper - aux horreurs mortelles qui s'y cachent ».