Pour célébrer les 25 ans de l’anime One Piece, un épisode spécial sous le nom de One Piece Letter a été annoncé et sera diffusé le 20 octobre au Japon à la place de l’épisode prévu habituellement. L’épisode adaptera le recueil de nouvelles ONE PIECE novel Mugiwara Stories du roman de Tomohito Osaki.



L’histoire se déroule deux après la guerre de Marineford où on suivra les petites aventures d’une jeune fille sur l’île de Sabaody, et se compose de plusieurs histoires racontées par plusieurs narrateurs qui ont vu la réunion de l’équipage au chapeau de paille. Réalisé par Megumi Ishitani, on retrouve Momoka Toyoda au scenario et Keisuke Mori à la composition du design des personnages. Une nouvelle chanson sera propre à cet épisode et sera composée par Masahiro Tokuda.