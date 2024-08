Pour ma part : - Ao Ashi tome 23 avec le tome 1 du spin of brotherfoot ( un combo doublement excellent) - j'ai feuilleté et lu les 9 tomes des One Piece Colors Walk, des artbook avec à la fin une interview de quelques pages de Eiichiro Oda, un peu chère pour ce que c'est mais ça en vaut la peine.

posted the 08/01/2024 at 11:24 AM by yanssou