[‣ La petite Histoire] : Shadow the Hedgehog est un personnage de jeu vidéo de la série Sonic the Hedgehog. Il apparaît pour la première fois dans Sonic Adventure 2 en tant que némésis de Sonic. Il a un caractère renfermé et préfère rester seul la plupart du temps.



Dans l'histoire du jeu, il a été créé par le professeur Gérald Robotnik, le grand-père d'Eggman. Shadow devient ami avec Maria Robotnik, la petite-fille de son créateur. Un jour, les soldats du GUN attaquent et tuent les Robotnik. Shadow, considéré comme étant une menace, est plongé dans un coma artificiel.

Libéré par Eggman 50 ans plus tard, ce dernier espère obtenir l'aide de Shadow pour conquérir le monde. De son côté, Shadow prévoit d'exterminer l'humanité par vengeance.

lien direct de la vidéo

Infos supplémentaires



Casting :

Ben Schwartz : Sonic (voix et capture de mouvement)

James Marsden : Thomas Michael « Tom » Wachowski

Colleen O'Shaughnessey : Tails (voix et capture de mouvement)

Tika Sumpter : Maddie Wachowski

Idris Elba : Knuckles (voix et capture de mouvement)

Tom Butler : Général Kenneth Walters

Adam Pally : Wade

Lee Majdoub : Agent Rock

Adam Pally : Wade

Jim Carrey : Dr Ivo « Eggman » Robotnik

Shadow ?



Scénario : Casey, Miller

Musique : Tom Holkenborg



Réalisateur, Jeff Fowler :

Sonic 1 / Sonic 2 / Sonic 3

- Sortie prévue le 18 décembre 2024

♾ Durée : ?

ps: Sonic Supersters - un shoot de nostalgie ! :

☞ Article & Vidéo Gameplay/Découverte , par ici !

➢ Lededans la place... où plutôt, de son némésis :SONIC X SHADOW GENERATIONS arrive dès l'automne 2024 sur PC et Consoles !Shadow the Hedgehog est de retour avec le Sonic Classic et Moderne dans, une toute nouvelle collection proposant! Incarnez Shadow the Hedgehog dansmettant en vedette des pouvoirs et des capacités inédits !SONIC X SHADOW GENERATIONS comprend également uneà succès de Sonic Generations,☞ En plus des autres plateformes, le jeu vient d'être officiellement confirmé également.............................................➢ Un teaser vient également de sortir pour, qui confirme le retour de Dr.Eggman(je vous mets également la scène post-credit du 2ème film qui en montre un peu plus pour le coup) :.............................................