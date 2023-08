Eiichiro Oda : "Nous devons envisager le pire des scénarios. Je ne peux pas dire quelque chose est bien quand ce n’est pas le cas. Les fans me font confiance et je ne veux pas leur mentir. Nous ne sommes pas encore satisfaits du contenu global"



"Un drama ne consiste pas à copier les événements du manga, mais plutôt une retranscrire une expression/extension générale. Nous voulons réécrire l’histoire de la série basée sur l’anime/manga. Nous avons actuellement deux objectifs, le premier étant de ne pas trahir les lecteurs, et le second est de rendre le drama sympathique pour ceux qui ne connaissent pas ONE PIECE. Nous avons très bien fait, mais nous pouvons toujours faire mieux."

La série live action One Piece sortira le 31 août prochain sur Netflix et une avant première gratuite des deux premiers épisodes seront diffusés au grand Rex à Paris le 29 août prochain.

Nami avec son premier design :Un aperçu de Belle- mère et de Zeff :