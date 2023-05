Du très bon pour ma part lu le comics Spider-Man noir "Au cœur de la grande dépression" et c'est vraiment du lourd une ambiance polar sombre qui raconte les aventures d'un spiderman dans les années 1930. On y retrouve la plupart des vilains remanié dans cette histoire. Un comics de très bonne qualité que je conseil vraiment de lire.



A part ça j'ai pu acquérir une série de manga culte en 6 grand volume, une magnifique édition original. Un grand chef d'œuvre de la science fiction ! Je vous laisse deviner de quels manga il s'agit ?



A part ça je lis actuellement le manga Hell 's Paradise et je suis au tome 6 et c'est un vrai coup de cœur que j'ai découvert grâce à l'animé.