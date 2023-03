Pokémon E/V

Junior : si vous êtes né en 2011 ou après.

Senior : si vous êtes né entre 2007 et 2010.

Master : si vous êtes né en 2006 ou avant.



⌁ Réglement :



/Vous pourrez télécharger et utiliser pour vos matches dans le menu "Stade de Combat" en VS.



- Les Pokémon de votre Équipe de Combat doivent avoir été obtenus dans Pokémon Écarlate ou Violet.

- Les matches se joueront au format Combat Duo 4 contre 4.

- Il n'est pas possible d'avoir deux Pokémon avec le même numéro de Pokédex dans son équipe.

- Les Pokémon seront automatiquement ajustés au niveau 50 pendant la durée des combats.

- Vous pourrez participer à un maximum de 45 matches au total, à raison de 15 matches par jour. Les combats non joués sur une journée pourront être faits les jours suivants (renouvellement du compteur à 1h00, heure de Paris).

- Tous les objets tenus sont autorisés, mais deux Pokémon de l'équipe inscrite ne peuvent pas tenir le même objet.

- Avant chaque match, vous aurez 90 secondes pour choisir les 3 Pokémon que vous enverrez au combat. À chaque tour du combat, vous disposerez de 45 secondes pour choisir votre action. Vous aurez 7 minutes de temps individuel pour choisir vos actions et un combat prendra automatiquement fin après 20 minutes.

⌁ Récompenses :



- Les joueurs qui auront participé à au moins un match (gagné ou perdu), recevront 10 000 Points de Ligue une fois les résultats publiés.





NOUVEAU PATCH

- À partir du résumé d'un Pokémon, vous pourrez modifier le surnom, la marque, les titres (y compris celui lié au ruban). De plus, vous aurez la possibilité de réorganiser les capacités, de réapprendre une capacité oubliée, faire oublier une capacité et même utiliser une CT.



- Les objets tenus pourront être switchés par le biais du bouton Y.



- Vous pourrez sélectionner toutes les boîtes tout en déplaçant des Pokémon et/ou objets.



- Les Pokémon assignés à une équipe de combat auront désormais une icône plus sombre.



L'écran des actualités s'affichera désormais lorsque vous vous connecterez à Internet depuis le menu principal ou via le Poké Portail.



- Le bug qui peut empêcher la jauge de PV d'un Pokémon Téracristallisé adverse de refléter correctement les dégâts causés par certains mouvements (comme Câlinerie) ou certaines conditions de statut sera corrigé.



- Le bug qui fait mettre K.O. tous vos Pokémon malgré leur jauge de PV encore intacte (dans les Raids Téracristal Noir) sera corrigé.



- Le bug qui peut temporairement empêcher un joueur d'effectuer une action si le Pokémon Téracristallisé adverse entreprend certaines actions sera corrigé.



- Le bug qui provoque une erreur de communication lorsqu'une personne se connectant à un Raid Téracristal voit un Pokémon différent affiché sur son écran que ce que l'hôte voit sera corrigé.



- Le bug qui peut qui amener les joueurs qui rejoignent un Raid Téracristal à partir de l'écran de recherche sur un autre Pokémon Téracristal que celui qu'ils ont vu affiché sera corrigé.



- Le bug qui empêche les Cristaux de Raid d'apparaître sur la carte pendant un certain temps selon l'action effectuée sera corrigé.



- Les affrontements de type contre les Pokémon qui ont été mis K.O. n'apparaîtront plus lors de la sélection d'une capacité ou d'une cible (en combat duo).



- Le bug qui fait détecter un Zoroark Téracristallisé sous l'apparence d'un autre Pokémon (grâce à Illusion) en un Zoroark classique sera corrigé.



- Le bug d'affichage des types lorsque Zoroark Téracristallisé a pris l'apparence d'un Pokémon (grâce à Illusion) sera corrigé.



- Le bug faisant augmenter les stats de Oyacata avec la capacité Plat du Jour (si Nigirigon est dans sa bouche), même si la capacité est contrée par une capacité de protection (style Abri) sera corrigé.



- Le bug empêchant les effets de Lien du Destin de s'activer si le Pokémon en question téracristallise et est mis K.O. sera corrigé.



- Le bug pouvant entraîner l'arrêt forcé du jeu à certains endroits sera corrigé.



- Le bug qui fait enregistrer un Pokémon obtenu par échange dans le Pokédex de Paldea alors qu'il n'en fait pas partie sera corrigé.



- Le bug empêchant certains expressions de votre personnage de changer jusqu'à fermeture et réouverture de votre jeu sera corrigé.



- Le bug qui donne une erreur de communication à certains joueurs lorsqu'ils consultent leur classement en combats classés et qu'ils obtiennent ensuite leurs récompenses sera corrigé.



- Le bug qui peut potentiellement vous empêcher de recevoir le titre Master en combats classés si vous n'utilisez pas l'équipe que vous avez enregistré dans le slot 1 (bien que plusieurs soient enregistrées et que vous en choisissiez une autre) sera corrigé.



- Le bug qui empêche un Pokémon de vous obéir et qui revient d'un échange alors qu'il vous appartient à l'origine sera corrigé.



- Le bug qui empêche d'afficher des entrées supplémentaires dans votre Pokédex, notamment pour des Pokémon Shiny ou autre pour les espèces que vous avez DÉJÀ enregistrées sera corrigé.



- Le bug qui affiche certains objets (notamment des Poké Balls) involontairement dans certains endroits de votre jeu sera corrigé.



- Moins de supporters seront affichés lors de vos combats dans les villes au cours du scénario principal pour réduire les latences.



- Moins de Pokémon affichés à l'écran dans certains zone pour réduire les problèmes de latences.



- D'autres correctifs plus mineurs.

: Patch & Compétition.sur Pokémon Écarlate et Violet a été annoncée et son nom est :‣‣ Les inscriptions sont ouvertes depuis ce 27 février 2023 et le resteront jusqu'au 10 mars 2023.‣‣ La compétition aura lieu du 10 mars 2023 jusqu'au 13 mars 2023.‣‣ Selon votre âge, vous serez dans une catégorie différente.+ Le(1.2.0) désormais disponible !On retiendra surtout que pour rendre l'expérience de jeu meilleure, qu'aucun passant ne sera visible durant les combats en ville si ces derniers sont liés à l'histoire principale ou encore la réduction du nombre de Pokémon et de PNJs dans certains lieux, si c'est nécessaire dans le but d'éviter d'avoir le jeu qui se ferme. Les PokéBalls et autres objets que nous pouvions voir au sol ont aussi été retirés. D'autres bugs été résolus en faisant apparaitre moins de Pokémon Sauvages (de toute manière il y en avaient beaucoup trop à mon goût, comme les objets aux sols que je trouve beaucoup trop présent, à quand des choix de difficultés pour virer tout ça ?)