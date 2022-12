✧ Pokémon E/V: Raids événementiels

▸ Du vendredi 9 décembre 2022 au lundi 12 décembre 2022, des Tyranocif (Pokémon Écarlate) et Drattak (Pokémon Violet) apparaîtront plus souvent dans les Raids Téracristal 4 & 5 étoiles.



‣ Pour cela : il vous suffira de trouver les cristaux événementiels (multicolores, comme dans l'image ci-dessous) qui vous donnera accès à des Tyranocif ou Drattak (selon votre version) avec différents types Téracristal. Il faudra réitérer l'opération plusieurs fois pour obtenir tous les Tyranocif/Drattak avec les différents types Téracristal existants ! (attaques différentes également).



☞ Rappel : ces cristaux sont disponibles dans tout Paldea après environ 1h30 de jeu. Il est possible de réaliser ces raids seul ou avec d'autres joueurs . Conseil, dans tous les cas de bien vous y préparer.



‣ Parmi les gains en objets les plus rares : Capsule d’Argent 3% - Pilule Talent 3% - Téra-Éclat du type 5% - Aromate 3% - Écaille de Draby / d’Embrylex 5%



‣ Possibilités de capturer Drattak type Acier et Tyranocif Type Spectre.

