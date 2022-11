est en promotion !

lien direct de la vidéo

☞ [ MÉCANIQUES ⚙︎ ] :



TemTem est un MMORPG / jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs / jeu de capture, collection et d’élevage de créatures inspiré de la série Pokémon de Game Freak. ⚙︎



(Développé par le studio espagnol Crema et édité par le site Humble Bundle. Le jeu est sorti en accès anticipé via Steam le 21 janvier 2020, puis sur PlayStation 5 le 8 décembre 2020. Le jeu sort officiellement le 6 septembre 2022 sur toutes ces plateformes, ainsi que sur Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu utilise le moteur Unity.)





▸ Sortie du jeu sur consoles : 6 septembre 2022

☞ Si vous voulez découvrir d'autres test gameplay découverte

de jeu du genre capture/élevage de monstres : ▸ lien

☞ Le jeuNintendo Switch passe sur Amazon à(pour un temps limite) :sur Switch à la sortie des rentrées des classes. J'étais au-préalable mitigé notamment par la patte artistique que proposait le jeu (sentiment de jeu générique, voir mobile), c'est une des premières choses dont je me méfie en général, car sous couvert de nous vendre un jeu génial qui propose ce que nous avons jamais eu (), et donc de jouer sur l'aspect émotionnel, l'entourloupe n'est jamais très loin sur des jeux du genre (). Mais, il faut bien avouer qu'une fois passé les premières heures de jeux au fur et à mesure se dévoile un système de jeux qui laisse entrevoir un potentiel intéressent (potentiel qui prend surement toute son envergure avec l'aspect coopération, compétition et features online plus loin dans le jeu). Laet la part deest bien présente et les mécaniques se débloquant au fur et à mesure apportent une progression agréable. Alors, oui le design des créatures est disparates qualitativement, mais l'on sent bien que l'essentiel n'est pas là et nous pourrons toujours trouver dans les), quelques favoris. Je joue actuellement par petites sessions de temps en temps et j'ai déjà tourné 3/4 épisodes en montages qui seront délivrés au compte-gouttes sur P!NGUi GAM!NG. - Et vous,☞ Voici ladu début d'aventure, ci-dessous :+ Pensez à essayer ce lien pour obtenir 5e de réduction pour 15e d’achat (vérifiez votre éligibilité) :+ Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mon lien :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon).+ [Sous Conditions]d'achat offerten écoutant un podcast en entier sur Amazon Music pour la première fois:・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien