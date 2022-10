— menu ✄:



Dans le genre des jeux de courses Chocobo semble partir avec un handicap, notamment dû au peu d'historique en la matière de cette license qui semble d'avantage s'éparpiller dans différents genre que se stabiliser dans ce qu'elle a déjà mise en place (Chocobo Dungeon, Chocobo Card Game, Chocobo Racing ect..).



Aujourd'hui, Square Enix semble néanmoins avoir réussi à faire une place à sa mascotte entre le mastodonte Mario Kart et les outsiders (mais très reconnus) Crash Team Racing / Sonic Racing, avec une formule plutôt bien pensée et relativement intéressante. Cela dit, quelques défauts, et un manque d'intérêt pour le mode d'histoire (assez superficiel) l'empêche de se hisser parmi les meilleurs. Parfois, frustrant dans sa dimension aléatoire, parfois, un peu brouillon et, semblant peu abordable au premier abord — Celui-ci pourrait rebuter plus d'un nouveau joueur.



Cependant, en prenant le temps de découvrir le jeu, il y a de fortes chances qu'après quelques courses vous preniez vraiment du plaisir sur un titre en réalité assez exigeant et technique (en décalage avec l'enrobage kawaï qu'il projette, mais qui se marie toutefois très bien). Le jeu possède un mode saisonnier online (servant également à la dimension free to play parallèle), un gros plus, qui ne vous empêchera toute fois pas d'y jouer seulement en solo ou multi local.



En définitif, la licence Chocobo GP a un bon potentiel qui ne demande qu'à être peaufiné sur un prochain titre et qui à l’heure actuelle est tout de même assez qualitatif pour que l’on mérite de s'y pencher.

+ [⚡︎ TEST 5/6H de jeu]:



✚ De Bonnes Sensations

✚ Fluide et Dynamique

✚ Plus technique qu'il n'y parait au premier abord

✚ Fan Service / Enrobage / D.A

✚ Musiques (certaines peuvent toute fois agacé à la longue)

✚ Des parties de fun à plusieurs ou en solo

✚ Des Modes de jeu et du multi local/online

✚ Le Prix / Version Free to play existante (au moins on peu tester avant d'acheter).

✚ Personnalisation...



> Mais, semble limitée.

> Mode histoire artificiel et pas bien passionnant (Blablabla...)

> Un Gameplay qui aurait pu faire plus, ne bouleversera pas la hiérarchie des jeux du genre déjà bien en place

> Des achats/pass supplémentaires présente même dans la version payante (même si non essentiel)

> Dimension aléatoire frustrante ?

> Pas asse généreux ?



✓ Le jeu s'adresse à tout type de joueurs / les plus jeunes s'amuseront (sans doute en mode facile) / les fans de Final Fantasy seront ravis de retrouver une palette de personnages iconique / En famille ou entre amis / En solo, c'est une alternative à Mario Kart, si on a déjà fait le tour de celui-ci.



✗ Le jeu n’est sans doute pas, pour… ceux qui n'aiment pas les jeux de courses arcade / ceux qui détestent les chocobos ( mais, qui sont-ils ? ).







☞ [ MÉCANIQUES ⚙︎ ] : Chocobo GP est un jeu de course de karting. Le jeu est un spin-off de la série Final Fantasy et est une suite de Chocobo Racing de 1999. Il présente des lieux et des personnages de toute la franchise.



Chocobo GP a reçu des critiques mitigées de la part des critiques; tandis que des éloges ont été rendus pour ses commandes, ses conceptions de pistes, ses objets et ses capacités spécifiques aux personnages, de vives critiques ont été adressées au modèle de monétisation du jeu, certains le comparant à celui d'un jeu mobile gratuit. *source wikipédia

▸ Jeu sortie le: 10 mars 2022

