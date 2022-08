Pour ceux que ça intéresseraient: Metascore 80 et User Score 7.9

- Si vous voulez un test et une description un peu plus complète, je vous redirige vers l'article gamekyo: Lien

+ [⚡︎ AVIS FLASH]: ✓ Le jeu s'adresse à tout type de joueurs et de tout âge. ✗ Le jeu n’est sans doute pas, pour… ceux qui seraient allergique à toutes formes de calculs?

Le jeu Dicey Dungeon - un excellent jeu indépendant au passage (vidéo test de présentation plus bas pour vous faire une idée), est en promotion au prix exceptionnel de 2e99 sur l’eshop, et ce jusqu'au 17 août (attention, encore 3 jours seulement!)

posted the 08/14/2022 at 12:24 PM by coldy