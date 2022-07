Sur Amazon, le jeu passe à 25e pour quelques heures seulement (si vous êtes membre prime, il est possible de faire un essais gratuitement et vous désabonnez du service très facilement) / PS: Il y a aussi de nombreuses autres affaires à faire.



- Si vous voulez un bon petit aperçu du jeu sur Switch OLED:



Une édition collector limitée est également sortie sur Nintendo Switch, avec un rapport qualité/prix intéressent, vous pouvez retrouver le unboxing sur la chaine COlDY P!NGUi : Lien



- Lien achat du jeu en promo:



- Si vous voulez un bon petit aperçu du jeu sur Switch OLED:- Lien achat du jeu en promo: https://www.amazon.fr/gp/product/B09B3ZT1MD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Rune Factory est un mélange de J-RPG additionné à une formule d'élevage de monstres (Pokémon?), sur fond de culture à la Harvest Moon (même créateurs) et avec tout un tas d'autres choses pioché ici et là - Notamment, un aspect social avec les pnj du jeux relativement assé poussé (mariage possible) - Un jeu à l'ambiance tout ce qui a de plus décontracte (qui n'oublie cependant pas d'avoir du challenge).





+ [⚡︎ TEST/AVIS]:



✔︎ Est-ce réellement une évolution pour la licence Rune Factory? Comme nous avons pu le voir au travers des différents environnements de jeu lors de nos premiers pas en dehors de Rigbarth, l’aspect technique laisse clairement à désirer (certains diront même: rebutant - Tout dépendra de là où on place son curseur). En nomade, des latences sont à déplorer (surtout dans le village), à noter toute fois qu’une fois le jeu patché il y a de nets améliorations. Quand à la formule, il s'agit clairement de la même que celle employé jusqu'ici, mais cette fois-ci transposé dans un monde 3D ouvert bien plus grand (un ajout de taille non-négligeable, mais qui aurait mérité du multi-joueurs pour compenser la sensation de vide et remplissage (un peu à la sauce mmo-rpg sur le level-design des environnements extérieurs). Les combats sont plus techniques et palpitant qu'auparavant, la capture de monstre semblent redéfinir les codes de la licence sur ce-point (à voir ce que cela apporte sur la durée cependant). Quand aux donjons... Nous explorerons cet aspect dans un tout prochain épisode!





Pour ceux que ça intéresseraient: [g]Metascore 68 et User Score 6.6.







............................................. (Abonnez-vous!) * PREMIER OBJECTIF