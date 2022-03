Salut les amis,débarque sur Nintendo Switch cette semaine. Doté d’un gameplay agréable, accessible et précis, dressé dans une 3D flateuse et à l'approche "plus ouverte" - Tout ceci, avec de laà 2 joueurs en prime !— Kirby et le Monde Oublié est le tout nouveau jeu Kirby créé (une nouvelle fois) paret je le Test pour vous suren mode nomade, tout en décontraction, agrémentée par mes soins d’une petite ambiance— Asseyez-vous, prenez un cocktail de fruits frais & enjoy!00:00 intro chill & lo-fi00:26 présentation02:35 modes de difficultés03:05 début de kirby et le monde oublié sur la plage06:25 stage 108:58 kirby Voiture (transmutation)13:10 combat de Zone15:06 stage 217:39 kirby distributeur de canettes (transmutation)20:37 kirby plot (transmutation)22:56 combat mini-boss29:39 stage 3 : centre commercial31:41 boss : goricolosse35:32 aperçu des caractéristiques du jeu39:09 coopération / multijoueurs kirby bandana waddle dee (lo-fi & chill)+ [AVIS] : Je dois dire honnêtement que je m’attendais à un monde ouvert et au final ce n’est pas le cas, en revanche de très bonne idées sont à retenir et un visuel des plus jolie avec un vrai poffinage sur les détails, ainsi qu’une excellente ambiance (au poil pour la saison estivale qui arrive). Le jeu marque clairement la différence au niveau qualitatif avec d’autres jeux sortie récemment sur cette console, doté de son univers particulié, coloré et ludique; c’est pourquoi, je lui accorde un Badge: ❥ EXTREMELY SWEET!(À venir: des, des, de la Music& plus encore...)