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Jouer à ses jeux PS3 directement depuis le disque sur PC
Jouer à ses jeux PS3 directement depuis le disque sur PC, c’est maintenant possible ! ????????
RPCS3 permet désormais le Plug & Play via certains lecteurs Blu-ray, sur Windows, Linux, macOS et FreeBSD.

Une avancée rendue possible grâce à digant73 et Megamouse, qui permet de profiter de sa collection physique sans dépendre de serveurs. Hein, Sony ? ????

⚠️ Tous les lecteurs Blu-ray ne sont pas compatibles : vérifiez la liste des modèles pris en charge avant de vous lancer.
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    newtechnix
    posted the 09/08/2026 at 09:59 AM by vyperz
    comments (7)
    wolverine posted the 09/08/2026 at 10:22 AM
    Cool, j’espère qu'ils vont faire la même avec la PS4, XBOX... C'est vraiment des génies
    suzukube posted the 09/08/2026 at 10:23 AM
    Mon lecteur blu Ray est mort 3 fois de suite sur ma ps3, du coup j’etais full ps+ + demat. Ma console est morte et j’avais achete 50 balles une ps5 dont le lecteur etait mort xD les prémisses du full demat.

    Du coup me reste que GT4 collector scellé que je n’ouvrirais pas pour ca.
    wolverine posted the 09/08/2026 at 10:27 AM
    suzukube Pas étonnant quand on voit qu'en Guadeloupe vous avez les Blattes Américaine, Germanique et Orientale et les putains de Scolopendres, en plus la chaleur... Pas étonnant que le matos ne tienne pas
    alucardhellsing posted the 09/08/2026 at 10:28 AM
    sauf folklore dommage a cause du gyro
    5120x2880 posted the 09/08/2026 at 10:34 AM
    alucardhellsing C'est quoi le problème avec le gyro ?
    tripy73 posted the 09/08/2026 at 10:36 AM
    Petite précision, il n'est pas possible de jouer directement depuis le disque, mais d'installer le jeu sur le DD/SSD directement depuis le disque, comme le fait la PS3.
    idd posted the 09/08/2026 at 11:10 AM
    pas simple de trouver un disque externe compatible ou alors sur ebay mais d'occasion. je vais attendre qu'ils améliorent le truc pour le rendre compatible avec plus de lecteurs. Pourtant j'avoue y a masse lecteur compatibles en interne.
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