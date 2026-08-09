Jouer à ses jeux PS3 directement depuis le disque sur PC, c’est maintenant possible ! ????????
RPCS3 permet désormais le Plug & Play via certains lecteurs Blu-ray, sur Windows, Linux, macOS et FreeBSD.
Une avancée rendue possible grâce à digant73 et Megamouse, qui permet de profiter de sa collection physique sans dépendre de serveurs. Hein, Sony ? ????
⚠️ Tous les lecteurs Blu-ray ne sont pas compatibles : vérifiez la liste des modèles pris en charge avant de vous lancer.
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posted the 09/08/2026 at 09:59 AM by vyperz
Du coup me reste que GT4 collector scellé que je n’ouvrirais pas pour ca.