Jouer à ses jeux PS3 directement depuis le disque sur PC, c’est maintenant possible ! ????????

RPCS3 permet désormais le Plug & Play via certains lecteurs Blu-ray, sur Windows, Linux, macOS et FreeBSD.



Une avancée rendue possible grâce à digant73 et Megamouse, qui permet de profiter de sa collection physique sans dépendre de serveurs. Hein, Sony ? ????



⚠️ Tous les lecteurs Blu-ray ne sont pas compatibles : vérifiez la liste des modèles pris en charge avant de vous lancer.