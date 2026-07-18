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link49
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spartan1985
name :
Halo : Campaign Evolved
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
Halo Studios
genre :
FPS
other versions :
PC
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goat
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goat
> blog
Gameplay inédit halo compaign evolved
Une vidéo inédite d'halo compaign evolved trouver sur youtube, c'est à tomber par terre ????
https://youtu.be/4fibp2Ob5co?is=Kg_tQxUd0WKqPjVJ
tags :
3
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mithrandir
,
link49
,
raoh38
posted the 07/18/2026 at 11:40 AM by
goat
comments (
23
)
shanks
posted
the 07/18/2026 at 11:42 AM
J'allais poster, mais je t'ajoute du coup manuellement les deux vidéos.
Et ça tue bordel, le grand retour
goat
posted
the 07/18/2026 at 11:52 AM
Shanks
dsl
oh we quelle jouissance ça va être et moi ça me redonne espoir pour le prochain halo ????
shambala93
posted
the 07/18/2026 at 11:56 AM
On peut le faire en coop on est bien d’accord, comme l’original ?
goat
posted
the 07/18/2026 at 12:00 PM
shambala93
oui jusqu'à 4 joueur en local.
shambala93
posted
the 07/18/2026 at 12:01 PM
goat
Parfait
zboubi480
posted
the 07/18/2026 at 12:06 PM
Les joueurs Playstation vont découvrir ce monument du jeu video dans les meilleures conditions possibles
tab
posted
the 07/18/2026 at 12:07 PM
Mais c quoi? Un nouvel episode? Un remake?
zboubi480
posted
the 07/18/2026 at 12:16 PM
tab
un remake du premier...
sonilka
posted
the 07/18/2026 at 12:16 PM
tab
un remake du premier Halo.
amario
posted
the 07/18/2026 at 12:18 PM
Purée c'est du propre
ratchet
posted
the 07/18/2026 at 12:47 PM
Font chier avec leurs trophée de merde!
je t’enterrais quand même cela dit
negan
posted
the 07/18/2026 at 01:17 PM
zboubi480
zboubi480 publié le 18/07/2026 à 14:06
Les joueurs Playstation vont découvrir ce monument du jeu video dans les meilleures conditions possibles
Pour beaucoup ils connaissent vu qu'une grande partie du public Xbox est maintenant sur PS
perse9
posted
the 07/18/2026 at 01:43 PM
Bon....Hype maximum...
lirin
posted
the 07/18/2026 at 01:51 PM
jamais aimé le gameplay de la collection master chief
tab
posted
the 07/18/2026 at 01:53 PM
zboubi480
sonilka
Merci
Un grand moment qu’était ce premier épisode !
lirin
posted
the 07/18/2026 at 01:53 PM
ni l'histoire d'ailleurs
walterwhite
posted
the 07/18/2026 at 03:03 PM
Ah ouais c’est monstrueux
apollokami
posted
the 07/18/2026 at 03:03 PM
Vivement under cover of night
jenicris
posted
the 07/18/2026 at 03:45 PM
Ouais ça claque! C'est mon opus préféré en plus
mrvince
posted
the 07/18/2026 at 04:24 PM
Chaud.
ducknsexe
posted
the 07/18/2026 at 06:42 PM
Fabuleux
goat
posted
the 07/18/2026 at 06:54 PM
jenicris
La même c'est mon préféré juste derrière viennent halo 2et reach.
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Et ça tue bordel, le grand retour
Parfait
Les joueurs Playstation vont découvrir ce monument du jeu video dans les meilleures conditions possibles
Pour beaucoup ils connaissent vu qu'une grande partie du public Xbox est maintenant sur PS
Merci
Un grand moment qu’était ce premier épisode !