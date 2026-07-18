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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
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goat
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goat > blog
Gameplay inédit halo compaign evolved
Une vidéo inédite d'halo compaign evolved trouver sur youtube, c'est à tomber par terre ????



https://youtu.be/4fibp2Ob5co?is=Kg_tQxUd0WKqPjVJ
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    mithrandir, link49, raoh38
    posted the 07/18/2026 at 11:40 AM by goat
    comments (23)
    shanks posted the 07/18/2026 at 11:42 AM
    J'allais poster, mais je t'ajoute du coup manuellement les deux vidéos.

    Et ça tue bordel, le grand retour
    goat posted the 07/18/2026 at 11:52 AM
    Shanks dsl oh we quelle jouissance ça va être et moi ça me redonne espoir pour le prochain halo ????
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 11:56 AM
    On peut le faire en coop on est bien d’accord, comme l’original ?
    goat posted the 07/18/2026 at 12:00 PM
    shambala93 oui jusqu'à 4 joueur en local.
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 12:01 PM
    goat
    Parfait
    zboubi480 posted the 07/18/2026 at 12:06 PM
    Les joueurs Playstation vont découvrir ce monument du jeu video dans les meilleures conditions possibles
    tab posted the 07/18/2026 at 12:07 PM
    Mais c quoi? Un nouvel episode? Un remake?
    zboubi480 posted the 07/18/2026 at 12:16 PM
    tab un remake du premier...
    sonilka posted the 07/18/2026 at 12:16 PM
    tab un remake du premier Halo.
    amario posted the 07/18/2026 at 12:18 PM
    Purée c'est du propre
    ratchet posted the 07/18/2026 at 12:47 PM
    Font chier avec leurs trophée de merde! je t’enterrais quand même cela dit
    negan posted the 07/18/2026 at 01:17 PM
    zboubi480 zboubi480 publié le 18/07/2026 à 14:06
    Les joueurs Playstation vont découvrir ce monument du jeu video dans les meilleures conditions possibles

    Pour beaucoup ils connaissent vu qu'une grande partie du public Xbox est maintenant sur PS
    perse9 posted the 07/18/2026 at 01:43 PM
    Bon....Hype maximum...
    lirin posted the 07/18/2026 at 01:51 PM
    jamais aimé le gameplay de la collection master chief
    tab posted the 07/18/2026 at 01:53 PM
    zboubi480 sonilka
    Merci
    Un grand moment qu’était ce premier épisode !
    lirin posted the 07/18/2026 at 01:53 PM
    ni l'histoire d'ailleurs
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 03:03 PM
    Ah ouais c’est monstrueux
    apollokami posted the 07/18/2026 at 03:03 PM
    Vivement under cover of night
    jenicris posted the 07/18/2026 at 03:45 PM
    Ouais ça claque! C'est mon opus préféré en plus
    mrvince posted the 07/18/2026 at 04:24 PM
    Chaud.
    ducknsexe posted the 07/18/2026 at 06:42 PM
    Fabuleux
    goat posted the 07/18/2026 at 06:54 PM
    jenicris La même c'est mon préféré juste derrière viennent halo 2et reach.
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