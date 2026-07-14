HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 618
visites since opening : 1133593
newtechnix > blog
Le Comicon de San Diego et le D23 approchent
et déjà beaucoup de news cinéma se déversent sur le net car malgré que normalement le Comicon de San Diego devrait être un event porté sur la BD, on a plutôt tendance à le penser comme le grand Show de la Pop Culture annuel...exemple Nintendo, Pokemon, Gundam, la Toei, Godzilla, y seront présents.

Tandis que le D23 un important rendez-vous de rentrée pour Disney qui annoncera le futur pour MCU, Disney, StarWars, Aliens, etc etc etc aura lieu, lui, du 13 au 16 Août.

Un film Nova en prévision pour le MCU... on s'amuse déjà à s'imaginer qu'ils refassent le coup de Captain Marvel ou Silver Surfer en décidant que l'origin Story soit féminisé.

Chez Marvel, X-men a été choisi par Marvel pour être le mur porteur de l'édifice MCU (ce que Kang et le multivers n'ont pas su faire...une porte douloureuse à refermer si il en est)...disons que comme Spiderman est à Sony, il reste peu de choix qui puisse aider Disney à relancer le MCU. On va tout de suite oublier les 4 Fantastiques hein....Donc pour tenter de retrouver son aura le MCU va se rassurer en choisissant du succès presque sans risque avec surement en ligne de mire Avengers vs X-men d'où le retour des X-Men (reste à voir comment ils vont gérer l'héritage, Disney avait saboter la Saga (une saga sur le déclin) lors de son rachat).

AVENGERS: DOOMSDAY dure 2 heures et 46 minutes.

Et non toujours aucune confirmation ou annulation du film (ou plutôt) projet BLADE.

autres news:
Anya Taylor-Joy sera dans le prochain film de l'univers de Tolkien: le Seigneurs des anneaux...elle campera le rôle d'une Elfe. Très bon choix je trouve, elle a vraiment une bonne tête d'Elfe.

Le film THE MANDALORIAN & GROGU va (déjà) débarquer sur Disney plus: 21 juillet normalement.

Mayday pourrait être sympa avec un film qui respire les actions movie des années 90 mais également avec tous les poncifs du Hollywood propagandiste
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/14/2026 at 03:29 PM by newtechnix
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo