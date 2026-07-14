et déjà beaucoup de news cinéma se déversent sur le net car malgré que normalement ledevrait être un event porté sur la BD, on a plutôt tendance à le penser comme le grand Show de la Pop Culture annuel...exemple Nintendo, Pokemon, Gundam, la Toei, Godzilla, y seront présents.Tandis que le D23 un important rendez-vous de rentrée pour Disney qui annoncera le futur pour MCU, Disney, StarWars, Aliens, etc etc etc aura lieu, lui, du 13 au 16 Août.Un film Nova en prévision pour le MCU... on s'amuse déjà à s'imaginer qu'ils refassent le coup de Captain Marvel ou Silver Surfer en décidant que l'origin Story soit féminisé.Chez Marvel, X-men a été choisi par Marvel pour être le mur porteur de l'édifice MCU (ce que Kang et le multivers n'ont pas su faire...une porte douloureuse à refermer si il en est)...disons que comme Spiderman est à Sony, il reste peu de choix qui puisse aider Disney à relancer le MCU. On va tout de suite oublier les 4 Fantastiques hein....Donc pour tenter de retrouver son aura le MCU va se rassurer en choisissant du succès presque sans risque avec surement en ligne de mire Avengers vs X-men d'où le retour des X-Men (reste à voir comment ils vont gérer l'héritage, Disney avait saboter la Saga (une saga sur le déclin) lors de son rachat).AVENGERS: DOOMSDAY dure 2 heures et 46 minutes.Et non toujours aucune confirmation ou annulation du film (ou plutôt) projet BLADE.autres news:Anya Taylor-Joy sera dans le prochain film de l'univers de Tolkien: le Seigneurs des anneaux...elle campera le rôle d'une Elfe. Très bon choix je trouve, elle a vraiment une bonne tête d'Elfe.Le film THE MANDALORIAN & GROGU va (déjà) débarquer sur Disney plus: 21 juillet normalement.Mayday pourrait être sympa avec un film qui respire les actions movie des années 90 mais également avec tous les poncifs du Hollywood propagandiste