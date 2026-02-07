Prêt pour une nouvelle partie ?
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J'aurais préféré éviter ça...
Salut la famille GK !

Personne, moi le premier n'était prêt pour cette annonce qui est tombé sans prévenir : Sony arrêtera définitivement le support des jeux en physique avec un disque à partir de janvier 2028.

Le compte à rebours est lancé et cela me dégoûte de me dire que le prochain Resident Evil ou encore Final Fantasy seront les derniers à sortir avec de vrais disques...

Voici mon avis et analyse sur les conséquence de cette annonce. J'aurais tellement voulu éviter cette vidéo...

SONY EN 2028



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    posted the 07/02/2026 at 11:08 AM by ozyxp
    comments (1)
    kikoo31 posted the 07/02/2026 at 11:16 AM
    Pourquoi caches tu ton nez?
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