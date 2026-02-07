Salut la famille GK !Personne, moi le premier n'était prêt pour cette annonce qui est tombé sans prévenir : Sony arrêtera définitivement le support des jeux en physique avec un disque à partir de janvier 2028.Le compte à rebours est lancé et cela me dégoûte de me dire que le prochain Resident Evil ou encore Final Fantasy seront les derniers à sortir avec de vrais disques...Voici mon avis et analyse sur les conséquence de cette annonce. J'aurais tellement voulu éviter cette vidéo...