Hello la communauté (de l’anneau ?)Aujourd’hui je viens vous parler d’un jeu que j’attendais vraiment tout particulièrement : 007 First Light. J’ai beau jouer depuis 34 ans (ça ne me rajeunit pas ça !), je prends toujours beaucoup de plaisir à faire des jeux solo immersifs, bien mis en scène et où le gameplay efficace se prend rapidement en main.Il y a énormément de titres avec une telle profondeur de gameplay, de possibilités de build, de mécanismes de jeux (coucou Crimson Desert), que ça fait du bien parfois de juste s’embarquer dans un film interactif de 15 heures. Au moins si on fait une pause de trois jours on se rappelle comment jouer quand on revient dessusEnfin bref, c’était pour donner un peu de contexte : je fais partie de ces joueurs qui ont envie d’être embarqués dans une histoire. J’avais beaucoup aimé Mafia : The Old Country malgré son classicisme par exemple. Donc quand IO Interactive a révélé 007 First Light, j’ai été immédiatement hypé.Maintenant que j’ai terminé le jeu, je vous propose donc mon test complet où je reviens sur les nombreuses qualités du titre mais aussi quelques petits points faibles qui font que je suis peut-être un peu moins dithyrambique que certains. Même si honnêtement si vous aimez l’action, l’infiltration et la saga James Bond, vous ne pourrez pas être déçu !Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé du jeu. Et aussi du test si vous y jetez un œil. Une vidéo comme ça c’est une dizaine d’heure de taf entre écrire le texte, l’enregistrement de la voix, le montage, la publication, etc.Bon visionnage et bon jeu à tous !