Alors, par ou commencer ?



Enfin ! Apres un an de galère, je peux ravoir un pc ; Mais lequel le quel, hum. Ma CG attendra un peu, ca en vaudra le coup, pas su encore choisir. ET c'est surtout un cadeau de ma cher maman adoré.



Qui m'y a fait penser ? un infirmier lorsque j'etais en postcure. J'avais déjà flashé sur l'ecran et la portabilité du truc. Mais c'était un autre modèle, enfin bref.



Alors je fais pas de pub, mais non seulement je vais expliquer pourquoi et vous pouvez maintenir sur amazon pour voir les tous les points positifs.



C'est quoi au juste ? Entre une tablette, un smartphone et un pc. Comptez 300 euros pour ce modèle. Il etait en promo y'a pas longtemps pour 219 boules, alors ca vaut sans doute le coup d'attendre les prime day.



1) L'ecran : c'est simple, on peut regler les couleurs via accessibilité et choisir des le depart après quelle utilisation on veut l'installer ; il y a jeux ( lemuroid, c'est cool puis on a le choix entre les deux stores ), entreprise, multimedia,...J'ai choisi le dernier pour les series / films / scan manga et bd.



2) Les connectiques : pauvres mais osef. Le chargement se fait par usb type C, c'est ultra rapide, a peine 45 watt, et l'autonomie ultra bonne. Presence d'un port micro sd, Avec seulement 64 gigots, on dit pas non.



3) Les fonctionnalités : Alors la, c'est l'excellence en elle même. mais flemme de dire quoi, c'est très intuitifs comme systeme. Et puis egalement, lorsque qu'on est un peu auto didacte et curieux, on va toujours essayer de chercher un nouveau truc. Et c'est de la jouissance a ce rythme xD



En seul point negatif : l'absence de clavier retroeclairé, mais on peut le mettre sur l'ecran. Pareil pour le track pad : le mettre en OSD ou on peut activer les clics automatiques sur une bete souris acer a 15 balles grace. Et la puissance egalement : Kompanio 520 et carte graphique maliqueqchose. Je ne sais pas pour le jeu en streaming comment ca marche.



Bref, n'hesitez pas.



Curiosité maintenant que j'ai découvert cette bebete, je vais sans doute penser au thinkpad, mais je sais pas trop ce que c'est, je viens de voir un lenovo a 200 sur amazon.



D'ailleurs ca me fait penser a l'appli ldlc, installez la aussi, tous les grands groupes se sont assembles pour contrer ce cher gafam.