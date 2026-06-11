Alors, par ou commencer ?
Enfin ! Apres un an de galère, je peux ravoir un pc ; Mais lequel le quel, hum. Ma CG attendra un peu, ca en vaudra le coup, pas su encore choisir. ET c'est surtout un cadeau de ma cher maman adoré.
Qui m'y a fait penser ? un infirmier lorsque j'etais en postcure. J'avais déjà flashé sur l'ecran et la portabilité du truc. Mais c'était un autre modèle, enfin bref.
Alors je fais pas de pub, mais non seulement je vais expliquer pourquoi et vous pouvez maintenir sur amazon pour voir les tous les points positifs.
C'est quoi au juste ? Entre une tablette, un smartphone et un pc. Comptez 300 euros pour ce modèle. Il etait en promo y'a pas longtemps pour 219 boules, alors ca vaut sans doute le coup d'attendre les prime day.
1) L'ecran : c'est simple, on peut regler les couleurs via accessibilité et choisir des le depart après quelle utilisation on veut l'installer ; il y a jeux ( lemuroid, c'est cool puis on a le choix entre les deux stores ), entreprise, multimedia,...J'ai choisi le dernier pour les series / films / scan manga et bd.
2) Les connectiques : pauvres mais osef. Le chargement se fait par usb type C, c'est ultra rapide, a peine 45 watt, et l'autonomie ultra bonne. Presence d'un port micro sd, Avec seulement 64 gigots, on dit pas non.
3) Les fonctionnalités : Alors la, c'est l'excellence en elle même. mais flemme de dire quoi, c'est très intuitifs comme systeme. Et puis egalement, lorsque qu'on est un peu auto didacte et curieux, on va toujours essayer de chercher un nouveau truc. Et c'est de la jouissance a ce rythme xD
En seul point negatif : l'absence de clavier retroeclairé, mais on peut le mettre sur l'ecran. Pareil pour le track pad : le mettre en OSD ou on peut activer les clics automatiques sur une bete souris acer a 15 balles grace. Et la puissance egalement : Kompanio 520 et carte graphique maliqueqchose. Je ne sais pas pour le jeu en streaming comment ca marche.
Bref, n'hesitez pas.
Curiosité maintenant que j'ai découvert cette bebete, je vais sans doute penser au thinkpad, mais je sais pas trop ce que c'est, je viens de voir un lenovo a 200 sur amazon.
D'ailleurs ca me fait penser a l'appli ldlc, installez la aussi, tous les grands groupes se sont assembles pour contrer ce cher gafam.
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posted the 06/11/2026 at 06:46 PM by netero
Mais ça doit facilement faire tourner des jeux snes ou gba, ça c'est sur et certain.
Et y'en a une blinde, c'est jackpot
Y'a aussi le cloud avec nvidia geforce, a tester aussi.
Tu pourrais aussi acheter une carte graphique externe. Après, le prix...
Depuis que je me suis dit que j"avais qu'une seule vie, même si j'en voudrais 2, je vis au jour le jour et plus aucun regrets ou remords. Après, y'a pas de limite dans cette façon de la vivre et faut savoir doser. Puis je vais bientot revoir ma cherie après un mois d’acharnement.
Je vais essayer d'être plus actif sur le site avec des blogs tech ou anime, incroyable qu'il soit pas encore dead d'ailleurs.
J'attends les prime days pour les CG, mais je vais d'abord faire un article sur les choses que j'ai trouvé sur la vram parce que payer une rx 7600 100 euros en plus pour le double quand les constructeurs savent que c'est primordiale, bah c'est juste une honte. En plus qu'ils ont les technos de pretes, alors qu'est ce qu'il attendent ? NVDIA bosse depuis 2023 la dessus, 2023.
Pas de CG externe, non, deja un 5700X chez le frerot. et pas assez de puissance dans le proco de ce petit pc. Après j'avais le choix avec un mini pc ryzen a 250-300 ; generalement y'a des 4300u qui font le taf, vega 5 avec fsr et ssd nvme en plus de 16 go en ram. Franchement, ça fait tourner même des AAA anciens et des jeux indés exigeants plus graphiquement. Puis on peut regarder des videos en 4K60 fps. Et ça fait pc de bureau
C'etait mon premier choix, mais la deja que je galere avec le smart, m'en faudrait un nouveau, je pense aller chez motorola, mais je sais pas encore lequel, ils ont l'air cool. Heureusement que la mamoune me l'a offert ce chromebook, je revis avec le pc lol