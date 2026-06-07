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redxiii102
> blog
On joue à quoi cet hiver ?
À part à Gta vi ?
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idd
posted the 06/07/2026 at 10:22 PM by
redxiii102
comments (
3
)
ioop
posted
the 06/07/2026 at 10:25 PM
zelda remake
nigel
posted
the 06/07/2026 at 10:32 PM
Pas mal de truc sauf GTA VI probablement de mon côté
idd
posted
the 06/07/2026 at 10:41 PM
Ben c'est à dire qu'en aout, septembre et octobre, avec la masse de jeux qui sortent je vais me retrouver comme un écureuil avec sa réserve de gland pour tout l'hiver. Même si je sais que GTA je vais le prendre day1 j'arrive pas à savoir comment je vais me comporter, tout abandonner pour y jouer ou faire la pile fraichement constituée, c'est un peu inédit comme cas de figure.
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