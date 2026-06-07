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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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redxiii102
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redxiii102 > blog
On joue à quoi cet hiver ?


À part à Gta vi ?
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    idd
    posted the 06/07/2026 at 10:22 PM by redxiii102
    comments (3)
    ioop posted the 06/07/2026 at 10:25 PM
    zelda remake
    nigel posted the 06/07/2026 at 10:32 PM
    Pas mal de truc sauf GTA VI probablement de mon côté
    idd posted the 06/07/2026 at 10:41 PM
    Ben c'est à dire qu'en aout, septembre et octobre, avec la masse de jeux qui sortent je vais me retrouver comme un écureuil avec sa réserve de gland pour tout l'hiver. Même si je sais que GTA je vais le prendre day1 j'arrive pas à savoir comment je vais me comporter, tout abandonner pour y jouer ou faire la pile fraichement constituée, c'est un peu inédit comme cas de figure.
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