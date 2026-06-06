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Sonic racing Crosswolds année 2 season pass


Le Season Pass 2 de Sonic Racing: CrossWorlds se prépare pour sa sortie à l'automne 2026.

Le pass proposera des crossovers inédits, notamment « Godzilla » et « EVANGELION ».

Ces personnages hors du commun et d'autres concurrents débarquent dans les CrossWorlds pour bouleverser chaque course.

Avec 4 packs CrossOver supplémentaires qui restent à dévoiler, restez à l'affût pour plus de détails !

L'évasion de Godzilla:


Tokyo-III:


Il reste encore deux dlc pour le premier pass:




Content que le jeu continue à recevoir du contenu.
    tags : season pass 2 sonic racing crossworld
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    posted the 06/06/2026 at 06:31 PM by totenteufel
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