Le Season Pass 2 de Sonic Racing: CrossWorlds se prépare pour sa sortie à l'automne 2026.Le pass proposera des crossovers inédits, notamment « Godzilla » et « EVANGELION ».Ces personnages hors du commun et d'autres concurrents débarquent dans les CrossWorlds pour bouleverser chaque course.Avec 4 packs CrossOver supplémentaires qui restent à dévoiler, restez à l'affût pour plus de détails !L'évasion de Godzilla:Tokyo-III:Il reste encore deux dlc pour le premier pass:Content que le jeu continue à recevoir du contenu.