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[UP 18H30] Directive 8020 (PS5 PRO)
On essaie de terminer le jeu ! 1 mort pour le moment ...



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    taiko
    posted the 05/18/2026 at 01:31 PM by ioop
    comments (3)
    ioop posted the 05/18/2026 at 03:27 PM
    Fait chier, ma première mort ... arrivé au chap 7 sur 8
    ioop posted the 05/18/2026 at 03:28 PM
    On termine le jeu ce soir petite pause là

    Je sents que ça va partir en c******* là ...
    ioop posted the 05/18/2026 at 06:18 PM
    Bon c'est parti en cacahuète a la fin j'ai loupé 2 qte du coup 2 morts ...

    Et j'ai fait le choix de laisser quelq'un derrière nous

    Résultat : 4 survivants il me semble mais j'aurais pu faire 6 ...
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