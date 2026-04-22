Nouvelle vidéo de 007 First Light, qui sortira le 27 mai sur consoles et PC.
Au programme :
-007 aura plusieurs chemins et approches possibles pour atteindre des lieux précis durant la mission
-Libre à vous de jouer la carte de la discrétion avec vos gadgets... ou de laisser parler la poudre(et aussi vos gadgets)
-Entre chaque mission vous pourrez retourner au QG de MI6 ou vous pourrez en apprendre sur vos prochaines missions et discuter avec les membres de votre équipe
-Toujours au QG, vous pourrez préparer votre prochaine missions(en choisissant votre équipement et vos gadgets)
-C'est aussi au QG que 007 pourra suivre l'évolution de ses futurs gadgets qu'il pourra utiliser par la suite
-Le jeu proposera des défis qui permettront à 007 de gagner de l'expérience qu'il pourra échanger contre l'amélioration des gadgets, de nouvelles armes et des nouvelles tenues
-Enfin le jeu continuera à proposer du contenu après la sortie du jeu
Tout cela donne vraiment envie, vivement le 27 mai
BROTHER HITMAN 3 LE FAIT !!!!
HITMAN 3
-Libre à vous de jouer la carte de la discrétion avec vos gadgets... ou de laisser parler la poudre(et aussi vos gadgets)
HITMAN 3
-Entre chaque mission vous pourrez retourner au QG de MI6 ou vous pourrez en apprendre sur vos prochaines missions et discuter avec les membres de votre équipe
A moitié HITMAN 3 où on pouvait en apprendre plus sur les missions à suivre. Nous somme *seul* sur le terrain.
-Toujours au QG, vous pourrez préparer votre prochaine missions(en choisissant votre équipement et vos gadgets)
HITMAN 3 dans les menus seulement
-C'est aussi au QG que 007 pourra suivre l'évolution de ses futurs gadgets qu'il pourra utiliser par la suite
007 FIRST LIGHT
-Le jeu proposera des défis qui permettront à 007 de gagner de l'expérience qu'il pourra échanger contre l'amélioration des gadgets, de nouvelles armes et des nouvelles tenues
HITMAN World of Assassination
-Enfin le jeu continuera à proposer du contenu après la sortie du jeu
Les jeux en général de nos jours donc cool.
kinectical negan C'est un vieux moteur vous en demandez trop
kidicarus Si les 3 HITMAN tourne sur Switch, celui ci tournera à 1000 % sur Switch 2.
Avec un studio qui doit son existence à cette licence ça n'a rien d'étonnant