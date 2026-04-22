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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4
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007 First Light : nouvelle vidéo de gameplay
Nouvelle vidéo de 007 First Light, qui sortira le 27 mai sur consoles et PC.

Au programme :

-007 aura plusieurs chemins et approches possibles pour atteindre des lieux précis durant la mission

-Libre à vous de jouer la carte de la discrétion avec vos gadgets... ou de laisser parler la poudre(et aussi vos gadgets)

-Entre chaque mission vous pourrez retourner au QG de MI6 ou vous pourrez en apprendre sur vos prochaines missions et discuter avec les membres de votre équipe

-Toujours au QG, vous pourrez préparer votre prochaine missions(en choisissant votre équipement et vos gadgets)

-C'est aussi au QG que 007 pourra suivre l'évolution de ses futurs gadgets qu'il pourra utiliser par la suite

-Le jeu proposera des défis qui permettront à 007 de gagner de l'expérience qu'il pourra échanger contre l'amélioration des gadgets, de nouvelles armes et des nouvelles tenues

-Enfin le jeu continuera à proposer du contenu après la sortie du jeu

Tout cela donne vraiment envie, vivement le 27 mai

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    posted the 04/22/2026 at 04:20 PM by ouroboros4
    comments (11)
    negan posted the 04/22/2026 at 04:24 PM
    Vu la gueule du jeu c'est plus Agent 2007
    ravyxxs posted the 04/22/2026 at 04:36 PM
    En fait, même si je suis convaincu que le jeu sera bon à 100%, c'est comment ils font la promo des interactions d'objet autour de toi, des gadgets, d'utiliser l'environnement à ton avantage pour arriver à tes fins, de prendre tel ou tel direction pour accomplir ton objectif etc.........


    BROTHER HITMAN 3 LE FAIT !!!!
    kidicarus posted the 04/22/2026 at 04:41 PM
    Au moins il est encore notifié Switch 2
    kinectical posted the 04/22/2026 at 04:41 PM
    Graphiquement ya rien du tout de “beau” ces normal
    ravyxxs posted the 04/22/2026 at 04:44 PM
    -007 aura plusieurs chemins et approches possibles pour atteindre des lieux précis durant la mission

    HITMAN 3

    -Libre à vous de jouer la carte de la discrétion avec vos gadgets... ou de laisser parler la poudre(et aussi vos gadgets)

    HITMAN 3

    -Entre chaque mission vous pourrez retourner au QG de MI6 ou vous pourrez en apprendre sur vos prochaines missions et discuter avec les membres de votre équipe

    A moitié HITMAN 3 où on pouvait en apprendre plus sur les missions à suivre. Nous somme *seul* sur le terrain.

    -Toujours au QG, vous pourrez préparer votre prochaine missions(en choisissant votre équipement et vos gadgets)

    HITMAN 3 dans les menus seulement

    -C'est aussi au QG que 007 pourra suivre l'évolution de ses futurs gadgets qu'il pourra utiliser par la suite

    007 FIRST LIGHT

    -Le jeu proposera des défis qui permettront à 007 de gagner de l'expérience qu'il pourra échanger contre l'amélioration des gadgets, de nouvelles armes et des nouvelles tenues

    HITMAN World of Assassination

    -Enfin le jeu continuera à proposer du contenu après la sortie du jeu

    Les jeux en général de nos jours donc cool.


    kinectical negan C'est un vieux moteur vous en demandez trop

    kidicarus Si les 3 HITMAN tourne sur Switch, celui ci tournera à 1000 % sur Switch 2.
    kinectical posted the 04/22/2026 at 04:48 PM
    ravyxxs je comprend surtout pourquoi ils avais peur de montrer du nouveau gameplay
    pharrell posted the 04/22/2026 at 04:56 PM
    On sait toujours pas de combien de semaine il est repoussé sur Switch 2 ?
    kidicarus posted the 04/22/2026 at 04:57 PM
    ravyxxs mon message fait référence à son report ou annulation qui se baladait sur le net y a quelques temps.
    torotoro59 posted the 04/22/2026 at 05:40 PM
    Me fait penser au jeu la mémoire dans la peau sorti sur 360 il me semble
    ravyxxs posted the 04/22/2026 at 05:51 PM
    kidicarus
    ouroboros4 posted the 04/22/2026 at 05:53 PM
    ravyxxs En même Hitman est un genre que IOI ne maitrise comme personne
    Avec un studio qui doit son existence à cette licence ça n'a rien d'étonnant
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