Nouvelle vidéo de 007 First Light, qui sortira le 27 mai sur consoles et PC.Au programme :-007 aura plusieurs chemins et approches possibles pour atteindre des lieux précis durant la mission-Libre à vous de jouer la carte de la discrétion avec vos gadgets... ou de laisser parler la poudre(et aussi vos gadgets)-Entre chaque mission vous pourrez retourner au QG de MI6 ou vous pourrez en apprendre sur vos prochaines missions et discuter avec les membres de votre équipe-Toujours au QG, vous pourrez préparer votre prochaine missions(en choisissant votre équipement et vos gadgets)-C'est aussi au QG que 007 pourra suivre l'évolution de ses futurs gadgets qu'il pourra utiliser par la suite-Le jeu proposera des défis qui permettront à 007 de gagner de l'expérience qu'il pourra échanger contre l'amélioration des gadgets, de nouvelles armes et des nouvelles tenues-Enfin le jeu continuera à proposer du contenu après la sortie du jeuTout cela donne vraiment envie, vivement le 27 mai