Pragmata ! Pas prévu que je l'achète mais au vue des retours, je passe peut être à côté de quelque chose ... Pas spécialement fan de cet univers, espace etc ... Mais le duo a l'air top apparemment on verra .. il est court donc ça va, maintenant il faut que je trouve le temps d'y jouer, ça va être compliqué ces 2 prochaines semaines avec le boulot ... Mon but c'est de le terminer avant 007 fin mai donc j'ai le temps et en 5 sessions de jeux, je pense le boucler vu qu'il ne dure que 10h. Acheté 4,5 moins cher que le prix conseillé donc je ne prends aucun risque ..L'histoire est bien ? Ya beaucoup ou peu de cinématiques ? Environnement/ ennemis variés ? Pas trop répétitif ?