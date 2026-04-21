Pragmata ! Pas prévu que je l'achète mais au vue des retours, je passe peut être à côté de quelque chose ... Pas spécialement fan de cet univers, espace etc ... Mais le duo a l'air top apparemment on verra .. il est court donc ça va, maintenant il faut que je trouve le temps d'y jouer, ça va être compliqué ces 2 prochaines semaines avec le boulot ... Mon but c'est de le terminer avant 007 fin mai donc j'ai le temps et en 5 sessions de jeux, je pense le boucler vu qu'il ne dure que 10h. Acheté 4,5 moins cher que le prix conseillé donc je ne prends aucun risque ..
L'histoire est bien ? Ya beaucoup ou peu de cinématiques ? Environnement/ ennemis variés ? Pas trop répétitif ?
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posted the 04/21/2026 at 03:44 AM by ioop
Je sais pas si c’est pour eviter le spoil, finir vite et donner son avis ultérieurement mais c’est comme ça.
Perso j’achète pas un jeu pour le rusher. Je fais tjrs le maximum à ma première partie. Par exemple, ma seule et unique partie de Baldur’s gate 3 fait 260h (toutes quêtes possibles validées).