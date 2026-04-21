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Achat du Jour Capcom
Pragmata ! Pas prévu que je l'achète mais au vue des retours, je passe peut être à côté de quelque chose ... Pas spécialement fan de cet univers, espace etc ... Mais le duo a l'air top apparemment on verra .. il est court donc ça va, maintenant il faut que je trouve le temps d'y jouer, ça va être compliqué ces 2 prochaines semaines avec le boulot ... Mon but c'est de le terminer avant 007 fin mai donc j'ai le temps et en 5 sessions de jeux, je pense le boucler vu qu'il ne dure que 10h. Acheté 4,5 moins cher que le prix conseillé donc je ne prends aucun risque ..

L'histoire est bien ? Ya beaucoup ou peu de cinématiques ? Environnement/ ennemis variés ? Pas trop répétitif ?

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    posted the 04/21/2026 at 03:44 AM by ioop
    comments (5)
    jackfrost posted the 04/21/2026 at 05:29 AM
    Il y a des avis sur ce site et un test. Tu vas gagner 4.5 fois ton temps que de pondre un article.
    sdkios posted the 04/21/2026 at 06:46 AM
    jackfrost
    ratchet posted the 04/21/2026 at 07:35 AM
    10h ? J’ai fini le premier run en 20H en faisant le 100% des zones et sans compté le contenu endgame (ni le 2eme run pour le platine mais bon ça tu n’es pas obliger)
    newtechnix posted the 04/21/2026 at 07:49 AM
    On est sur du 12/15 heures sans chercher le 100%
    akinen posted the 04/21/2026 at 08:29 AM
    ratchet je me faisais la reflexion hier. Beaucoup enchainent les jeux s’en s’y investir la première fois. Certains font le contenu secondaires après avoir vu les crédits de fin.

    Je sais pas si c’est pour eviter le spoil, finir vite et donner son avis ultérieurement mais c’est comme ça.

    Perso j’achète pas un jeu pour le rusher. Je fais tjrs le maximum à ma première partie. Par exemple, ma seule et unique partie de Baldur’s gate 3 fait 260h (toutes quêtes possibles validées).
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