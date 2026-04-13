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Pokemon Pokopia
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name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
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aeris336 > blog
[Charts France] Pokémon Pokopia s'impose sur la durée
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    posted the 04/13/2026 at 09:51 AM by aeris336
    comments (8)
    cyr posted the 04/13/2026 at 09:54 AM
    S'il y a pas de Nintendo direct ce mois ci, je prends pokopia. Il me faut de la chair fraîche...j'en ai marre d'attendre je sais pas quoi.
    rogeraf posted the 04/13/2026 at 09:59 AM
    J'hallucine de tous ces Pokemons qui sortent tous les 3 mois maintenant ! RDV dans 3 mois pour le prochain
    vieuxconsoleux posted the 04/13/2026 at 11:17 AM
    Cyr t’as pas de backlog? Purée moi ça s’entasse
    zephon posted the 04/13/2026 at 11:20 AM
    vieuxconsoleux idem ça s'entasse sur tout les supports xD
    cidkageno posted the 04/13/2026 at 11:54 AM
    rogeraf Jai rarement vu une licence aussi essorée...
    cyr posted the 04/13/2026 at 12:05 PM
    vieuxconsoleux si , beaucoup.
    Mais voilà si je les ai mis de côté, c'est pas pour rien.

    Red dead rédemption 2....lui je sais pas ce qui me faut pour me motiver.
    Je dois avoir 1 heure au compteur, autrement dit rien.

    Avatar. En plus il y a eu une mise a jour.....

    Je me suis remis sur banansa (voulai pas le finir pour ne plus rien avoir a joué.....)

    Skyrim, partie démarré en 2017.....(spoil et je suis arriver a un choix cornélien, devenir vampire pour ouvrir le portail, ou perdre une partie de ma force...j'arrive pas a trancher.)

    Xenoblade chronicle 1 (spoil shulk est mort ....je ne m'attendais pas a un tel revirement. )

    Resident evil requeim . Lui c'est bien partie pour que je le finisse pas. J'ai fait le plus chiant, je suis sortie de l'asile, mais j'ai plus envie....a racoon, trouve 3 morceau du détonateur......Pas envie....surtout si après on rejoue grace, je le supporterais pas....
    j9999 posted the 04/13/2026 at 12:06 PM
    cyr bah tu sais en réalite Pokopia vaut mieux que tous les pokemon sortis depuis l'ère GBA. C'est pas parcequ'un jeu est en grosse 3D full open world que ce sera forcément mieux. Je pense pas que Pokopia soit un second choix, loin de là
    cyr posted the 04/13/2026 at 12:09 PM
    j9999 j'en ai envie depuis la présentation. Mais c'est le prix qui m'a refroidi.....
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