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Après Chuck Norris, Nicholas Brendon s'en est allé.
Ce nom peut-être ne vous dit rien à premier vue, mais si je vous dis buffy contre les vampires, ça vous dit qqchose ?




Hier on apprennais la mort de Chuck Norris, aujourd'hui, je suis tombé sur un article faisant mention de la morte de Nicholas brendon, alias Alexander Harris.

Pour faire un rapide rappel, Alexander était amoureux de Buffy dans la série avant de devenir un fidèle allié. Naif et gaffeur, il a évolué.

Malheureusement du côté vie personnel, Nicholas Brendon a eu qqs controverse comme les violences conjugales entre autre et autres controverses peu reluisante malheureusement.

Il était égallement malade.
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    posted the 03/21/2026 at 08:31 AM by yani
    comments (7)
    victornewman posted the 03/21/2026 at 08:33 AM
    L'éternel jeune homme, qu'il repose en paix !
    ravyxxs posted the 03/21/2026 at 08:40 AM
    Encore un autre homme dans la cinquantaine....envoyez moi sur une île solo avec ma meuf, et mettez moi une connexion internet, ils vont me tuer tôt c'est pas possible
    shinz0 posted the 03/21/2026 at 08:42 AM
    RIP
    Après la mort de Michelle Trachtenberg c'est triste pour le cast de Buffy
    sussudio posted the 03/21/2026 at 08:56 AM
    Michelle Trachtenberg RIP, d'une beauté cette femme mais quelle tristesse. RIP Nicholas Brendon

    http://www.youtube.com/watch?v=Q5C92qy7mX8
    cyr posted the 03/21/2026 at 09:13 AM
    Et Isabelle mergeau (désoler pour les fautes du nom), personne en parle? Elle est morte le même jour que Chuck.......
    elicetheworld posted the 03/21/2026 at 09:24 AM
    Ils sont tous morts en même temps ou quoi? !! La malédiction de la mort des stars
    elicetheworld posted the 03/21/2026 at 09:26 AM
    Ilsle plus important RIP a Nicholas Brendon a 55 ans je l'oublierai pas pour son rôle d'Alex Harris un de mes préférés dans la série Buffy . condoléances également a sa famille
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