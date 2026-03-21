Ce nom peut-être ne vous dit rien à premier vue, mais si je vous dis buffy contre les vampires, ça vous dit qqchose ?Hier on apprennais la mort de Chuck Norris, aujourd'hui, je suis tombé sur un article faisant mention de la morte de Nicholas brendon, alias Alexander Harris.Pour faire un rapide rappel, Alexander était amoureux de Buffy dans la série avant de devenir un fidèle allié. Naif et gaffeur, il a évolué.Malheureusement du côté vie personnel, Nicholas Brendon a eu qqs controverse comme les violences conjugales entre autre et autres controverses peu reluisante malheureusement.Il était égallement malade.