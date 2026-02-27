- La faille GoldHhen peut-être chargé désormais jusqu'au firmware 13.00 grâce à l'application PSVue https://lnkd.in/eibVyiHB
, une simple USB suffit pour restaurer l'application une première fois puis lancer le jailbreak à chaque démarrage
-Sachant que le dernier firmware en date est le 13.02, cela veut dire que toutes les PS4 peuvent être jailbreaké très facilement
- Vous allez pouvoir activer le serveur FTP, le mod debug, installer des homebrew, des émulateurs et des jeux (sous réserve que vous ayez les originaux, vous m'avez compris)
- Mais surtout des distributions Linux comme Arch Linux, Manjaro, Ubuntu, Batocera (distro orienté retrogaming) https://lnkd.in/eQv5uEsg
et plus surprenant, Proxmox VE https://lnkd.in/e_jzsZnx
- La console embarquant un processeur AMD Jaguar Octocore basse consommation, 8 Go de RAM, un disque dur de 500 Go/1 To (selon les modèles, USB/Wifi/Ethernet, c'est ni plus ni moins qu'un PC domestique
- Donc en plus d'être une console de jeu au catalogue gigantesque (plus de 3600 jeux), elle peut-être recyclé comme PC de bureau, serveur de virtualisation et station retrogaming
Autre question possible de rajouter de la ram facilement ? Parce que j'ai toujours trouvé la console lente