sussudio > blog
Si votre PS4 prend la poussière
- La faille GoldHhen peut-être chargé désormais jusqu'au firmware 13.00 grâce à l'application PSVue https://lnkd.in/eibVyiHB , une simple USB suffit pour restaurer l'application une première fois puis lancer le jailbreak à chaque démarrage
-Sachant que le dernier firmware en date est le 13.02, cela veut dire que toutes les PS4 peuvent être jailbreaké très facilement
- Vous allez pouvoir activer le serveur FTP, le mod debug, installer des homebrew, des émulateurs et des jeux (sous réserve que vous ayez les originaux, vous m'avez compris)
- Mais surtout des distributions Linux comme Arch Linux, Manjaro, Ubuntu, Batocera (distro orienté retrogaming) https://lnkd.in/eQv5uEsg et plus surprenant, Proxmox VE https://lnkd.in/e_jzsZnx
- La console embarquant un processeur AMD Jaguar Octocore basse consommation, 8 Go de RAM, un disque dur de 500 Go/1 To (selon les modèles, USB/Wifi/Ethernet, c'est ni plus ni moins qu'un PC domestique
- Donc en plus d'être une console de jeu au catalogue gigantesque (plus de 3600 jeux), elle peut-être recyclé comme PC de bureau, serveur de virtualisation et station retrogaming
    posted the 02/27/2026 at 08:39 PM by sussudio
    comments (5)
    liberty posted the 02/27/2026 at 08:56 PM
    Sussudio j'ai une PS4 avec un disque dur mort. C'est possible de changer de disque dur et faire se genre de bidouille ?
    Autre question possible de rajouter de la ram facilement ? Parce que j'ai toujours trouvé la console lente
    5120x2880 posted the 02/27/2026 at 09:05 PM
    liberty Ce n'est pas possible de changer la ram et si c'était le cas, ça ne ferait pas accélérer la console. Le support de stockage tu peux le remplacer facilement oui, ça vient de là si tu parles des temps de chargement par exemple, avec un SSD ce sera mieux mais pas au niveau du même SSD sur PC.
    sussudio posted the 02/27/2026 at 09:06 PM
    liberty Impossible d'ajouter de la RAM et oui, change le disque dur puis installe l'OS complet : https://darthsternie.net/ps4-firmwares/ mais faut savoir quel firmware ta console a donc faudrait le savoir à l'avance avec le mode échec
    liberty posted the 02/27/2026 at 09:17 PM
    5120x2880 sussudio merci. Dès que je me choppe un SSD je m'y intéresse. Merci à vous !
    parrain59 posted the 02/27/2026 at 09:19 PM
    C'est l'idéal pour mettre dans un bartop !
